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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

30 دقيقة.. الزمالك متقدم وحرس الحدود يبحث عن ثغرة

صدى البلد

مرت 30 دقيقة من عمر المباراة بتقدم نادي الزمالك على حرس الحدود بهدف دون رد ،في المباراة التي تجمع الفريقين حالياً على ملعب إستاد القاهرة الدولي في إطار الجولة الثامنة ،ضمن منافسات الدوري المصري الممتاز.

وجاء هدف الزمالك في الدقيقة 15 عن طريق يوسف أسامة نبيه من تصويبة صاروخية خارج منطقة الجزاء .

وأحتفل يوسف أسامة نبيه بهدفه الصاروخي على طريقة كريستيانو رونالدو .

وهدد حرس الحدود مرمي الزمالك في الدقيقة 3 عن طريق زيكو من تسديدة قوية يتصدي لها محمد عواد على مرتين .

وجاءت فرصة هدف للزمالك بعد تمريرة طولية واستلام من زيزو ويمر خارج منطقة الجزاء وتنتهي بتسديدة من الجزيري وتمر اعلى مرمى حرس الحدود في الدقيقة 5.

وجاء تشكيل الزمالك لمواجهة حرس الحدود كالآتي:

حراسة المرمى: محمد عواد

خط الدفاع: محمد عبد الغني - مصطفى الزناري – حسام عبد المجيد

خط الوسط: أحمد فتوح - إمام عاشور - محمد أشرف "روقا" – عمر جابر

خط الهجوم: يوسف أسامة – سيف الجزيري - أحمد مصطفى "زيزو"

ويتواجد على مقاعد البدلاء: محمد صبحي - حمزة المثلوثي - عمرو السيسي - نبيل عماد "دونجا" - يوسف إبراهيم " أوباما" - سيد عبد الله - محمود عبد الرازق " شيكابالا" - سامسون أكينولا - يوسف حسن.

 

 

 

 

 

 

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