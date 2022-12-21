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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

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سقوط أمطار خفيفة على بعض المناطق بمحافظة الإسكندرية.. والمحافظ يرفع درجة الاستعدادات القصوى لنوة الفيضة الصغرى

امطار
امطار

-محافظ الإسكندرية يؤكد على رفع درجة الاستعداد للتعامل مع التقلبات الجوية

 

-يفيض فيها البحر.. تعرف على أبرز أجواء نوة الفيضة الصغرى

 

-سقوط أمطار خفيفة على بعض المناطق بمحافظة الاسكندرية 

 

شهدت محافظة الإسكندرية، صباح اليوم الثلاثاء، سقوط أمطار خفيفة على بعض الأنحاء، وسط انخفاض ملحوظ في درجات الحرارة، وجو معتم، خاصة في مناطق شرقي ووسط المحافظة.

وتمر الإسكندرية حالة من التغيرات والتقلبات الجوية خلال النصف الثاني من ديسمبر، فيما يعرف باسم "نوة الفيضة الصغرى"، والتي يفيض فيها البحر.

تتميز نوة الفيضة الصغرى بوجود سحب ثقيلة وكثيفة، وتكون الأمطار فيها متوسطة الشدة التى تخف أحيانا بنسبة حدوث (50-60% تقريبا) على فترات متقطعة.

وفي السطور التالية، نستعرض أسباب حدوث نوة الفيضة الصغرى، وسر تسميتها:

- تظهر في النصف الأخير من شهر ديسمبر سنويا.

- تحدث بسبب المنخفضات الجوية.

- تستمر لمدة 5 أيام يحدث خلالها رياح شمالية غربية تصحبها الأمطار.

- سميت بذلك لأن البحر يفيض خلالها وترتفع الأمواج.

- تصل سرعة الرياح لـ60 كيلو مترا فى الساعة.

- أحيانا يُحظر ركوب البحر خلال فترة النوة وتُغلق الموانئ وتتوقف حركة الملاحة لخطورة الأمواج.

وقد شهدت محافظة الإسكندرية، صباح اليوم الثلاثاء، سقوط أمطار خفيفة على بعض الأنحاء، وسط انخفاض ملحوظ في درجات الحرارة، وجو معتم، خاصة في مناطق شرقي ووسط المحافظة.

وكانت توقعات هيئة الأرصاد الجوية أعلنت سقوط أمطار خفيفة على مناطق من السواحل الغربية (السلوم، ومطروح، والعلمين)، وقد تمتد إلى الإسكندرية على فترات متقطعة.

وقد كلف اللواء محمد الشريف، محافظ الإسكندرية، رؤساء الأحياء والمختصين بضرورة الاهتمام بأعمال الصيانة الشاملة لخطوط الصرف وشنايش الأمطار؛ للتأكد من صلاحيتها وقدرتها على استيعاب مياه الأمطار، وكذلك رفع درجة الاستعداد لاستقبال الأمطار.

 

ومن جانب اخر أكد اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، على رفع درجة الاستعداد والطوارىء في جميع القطاعات الخدمية والحيوية بالمحافظة، للتعامل مع توقعات هيئة الأرصاد الجوية التي تفيد بتعرض المحافظة لفرص سقوط أمطار خفيفة إلى متوسطة بنسبة حدوث (40_ 50%).

وكلف المحافظ على رؤساء الأحياء وجميع الأجهزة التنفيذية المعنية بالتواجد الميداني على مدار الساعة   لرصد أي حالات طارئة تجنباً لحدوث أي مشكلات في أي منطقة نتيجة سقوط الأمطار، والتأكد من تحقيق السيولة المرورية بكافة شوارع الإسكندرية.

وشهدت محافظة الإسكندرية، صباح اليوم الثلاثاء، سقوط أمطار خفيفة على بعض الأنحاء، وسط انخفاض ملحوظ في درجات الحرارة، وجو معتم، خاصة في مناطق شرقي ووسط المحافظة.

كانت توقعات هيئة الأرصاد الجوية أعلنت سقوط أمطار خفيفة على مناطق من السواحل الغربية (السلوم، ومطروح، والعلمين)، وقد تمتد إلى الإسكندرية على فترات متقطعة. 

وكلف اللواء محمد الشريف، محافظ الإسكندرية، رؤساء الأحياء والمختصين بضرورة الاهتمام بأعمال الصيانة الشاملة لخطوط الصرف وشنايش الأمطار؛ للتأكد من صلاحيتها وقدرتها على استيعاب مياه الأمطار، وكذلك رفع درجة الاستعداد لاستقبال الأمطار.

 

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