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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

وفد جامعة طيبة التكنولوجية يشارك في معرض القاهرة للأخشاب والماكينات

صدى البلد

شارك وفد من جامعة طيبة التكنولوجية بمحافظة الأقصر، برئاسة الدكتور حموده محمد دردير، عميد كلية الصناعة والطاقة، وأحمد مصطفى المعيد، بقسم تكنولوجيا الصناعات الخشبية، في فعاليات معرض القاهرة للأخشاب والماكينات "Cairo Wood Show 2022" في دورته السابعة، والذي اقيم فى الفترة من 15 إلى 18 ديسمبر 2022 بمركز القاهرة الدولي للمؤتمرات، تحت رعاية الأستاذ الدكتور عادل زين رئيس الجامعة.


وقال الدكتور حموده دردير، إن المشاركة تضمنت الاتفاق على عقد برتوكول تعاون مشترك مع الغرفة في المستقبل القريب، لدعم العملية التعلمية في الكلية، عبر تسهيل عقد شراكات ومذكرات تفاهم مع الشركات والمصانع لتدريب الطلاب خلال فترة التدريب الصيفي، كما جرى الاستماع لشرح من أعضاء الغرفة، حول متطلبات سوق العمل وكيفية إيجاد تكنولوجيا جديدة لتوفير المواد الخام وتقليل التكلفة وتعزيز الصناعات الخشبية.

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وأجرى وفد الجامعة جولة تفقدية، لجناح الشركات الدولية المتمثلة في شركة بيلجن الكرواتية و شركة india.africa ذات شراكة من دولتي الجابون والهند والجناح الأمريكي والروسي، وأجنحة الشركات الوطنية متمثلة مصانع الإنتاج الحربى بالإضافة إلى جناح شركات ماكينات تصنيع الأخشاب والاثاث بالمعرض، وفي ختام الجولة، نقل عميد الكلية، شكر رئيس الجامعة، لغرفة صناعة منتجات الاخشاب والأثاث، على دعوتهم الجامعة للمشاركة في هذا المعرض الهام.

من جانبه، ثمن رئيس الجامعة، المشاركة، التي تأتي ضمن خطة الجامعة لربط العملية التعليمية بالصناعة ودراسة متطلبات سوق العمل لتخريج تكنولوجيين متخصصين في تكنولوجيا صناعة الأخشاب محليا وعلى المستوى الدولي، لتقديم أفضل السبل لتقديم تعليم تكنولوجي مبني على أساس الجدارات التي تعتمد على الاستماع للمتخصصين في الصناعة ذات الصلة، ومن ثم تضمين تلك الجدارات لبرنامج تكنولوجيا الصناعات الخشبية بالكلية.

يأتي المعرض بمشاركة العديد من الجهات الصناعية ورجال الاعمال والشركات على المستوى المحلى والدولي، حيث يجري تنظيم المعرض تحت رعاية غرفة صناعة منتجات الأخشاب والأثاث باتحاد الصناعات، ويهدف إلى استعراض الجديد في مجالات التكنولوجيا وماكينات صناعة الأثاث والأخشاب والخامات البديلة ومستلزمات الإنتاج، مما يعزز من فرص استفادة الموزعين والموردين والمصممين الداخليين ومصنعي الأثاث ومطوري المشاريع للتعرف على أحدث المنتجات والتقنيات، ويساعد الصناع لمواكبة التطور في مجال الصناعة وتعميق المكون المحلي.

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