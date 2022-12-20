التموين: وضع أسعار السلع الاستراتيجية بالفواتير لضبط المخالفين.. فيديو

أكد المهندس عبد المنعم خليل، رئيس قطاع التجارة الداخلية بوزارة التموين، أن الحكومة شددت على تحديد أسعار السلع، مشيرا إلى أنه سيتم وضعها على المنتجات.

وقال عبد المنعم خليل، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج “أخر النهار”، عبر فضائية “النهار”، أن الحكومة شددت إجراءاتها الرقابية لضبط الأسواق وتحديد أسعار عادلة للسلع، مؤكدا أنه سيتم العمل على ضبط الأسواق.

وتابع رئيس قطاع التجارة الداخلية بوزارة التموين، أن الحكومة شددت على وضع أسعار السلع الإستراتيجية بالفواتير لضبط المخالفين.

وفقا لقرار الحكومة المصرية

وأشار عبد المنعم خليل إلى أن الأرز تم تسعيره وفقا لقرار الحكومة، ولكن هناك سلع لا يمكن أن تتم بالتسعيرة الجبرية مثل الأسماك والدواجن.