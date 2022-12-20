انا داخل 2023 بما يعادل 6 مليار دولار.. نجيب ساويرس يرد.. فيديو

أكد المهندس نجيب ساويرس، أنه يحذر من التسعيرة الجبرية، موضحًا أنه فى حالة فرض التسعيرة الجبرية سيكون هناك حجب للسلع، وقيام التجار ببيعها فى السوق السوداء.



وأضاف خلال مداخلة هاتفية ببرنامج حضرة المواطن المذاع على قناة الحدث اليوم، تقديم الإعلامي سيد علي، أن السوق يحكمه سياسة العرض و الطلب، وأن ما يفكر فى التسعيرة الجبرية سينتج عنه مشكلات.



وطالب بالإفراج عن البضائع الموجودة فى الموانئ، وأن التسعيرة الجبيرة أمر عفى عليه الزمن، وأن هذا حدث فى عهد الرئيس الراحل جمال عبد الناصر.



وفى نفس السياق، علق على ما نشر بحساب يدعى أنه خاص به على تويتر وعليه " انا داخل 2023 بما يعادل 6 مليار دولار انت داخل بأيه" وأكد أن هذا الحاب مزور وليس خاص به.



ولفت إلى أن هناك شخص يقوم بعمل هذا الأمر، وهو شخص فارغ و دمه ثقيل.



