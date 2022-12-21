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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا

إيلون ماسك يبحث عن خليفة له في تويتر.. تفاصيل

إيلون ماسك يبحث
إيلون ماسك يبحث عن خليفة له في تويتر

أفادت تقارير بأن مالك تويتر الجديد، إيلون ماسك، يبحث عن رئيس تنفيذي جديد لـ تويتر يمكنه أن يخلف منصبه، وذلك بعد الاستطلاع الذي طلب فيه من المستخدمين التصويت بشأن بقائه في منصبه أم التنحي. 

 

وقالت مصادر مضطلع على الأمر لـ شبكة CNBC الأمريكية أن إيلون ماسك في رحلة بحث عن خليفة له في تويتر، ومع ذلك، كتب يوم الأحد الماضي في تغريدة له أنه "لا يوجد خليفة" وأنه “لا أحد يريد الوظيفة التي يمكنها  إبقاء على تويتر على قيد الحياة بالفعل”.

 إيلون ماسك يبحث عن خليفة

كما رد في تغريدة أخرى أن “السؤال ليس العثور على رئيس تنفيذي، السؤال هو العثور على رئيس تنفيذي يمكنه إبقاء تويتر على قيد الحياة”. 

 إيلون ماسك يبحث عن خليفة

وكان التصويت الذي أطلقه إيلون ماسك على حسابه الرسمي ، قد انتهى بأغلبية تخطت 57 % من المستخدمين الذين قالوا "نعم بأن عليه أن يتنحى، بإجمالي عدد مشاركين في الاستفتاء تخطى 17 مليون مستخدم.


وأكد ماسك في تغريدته أنه “سيلتزم بنتائج التصويت”، فيما وعد المستخدمون بأنه “من الآن فصاعدًا ، سيكون هناك تصويت على التغييرات الرئيسية في السياسة الخاصة بـ تويتر”.  

 

كما كان قد ألمح بتغريدة أخرى إلى أنه في طريقه لمغادرة منصبه في تويتر قائلا : “ أولئك الذين يريدون السلطة هم أقل الناس استحقاقا لها ” .

 

وذكرت وكالة بلومبرج أن الاستطلاع  يأتي بعد الانتقادات المتزايدة للتغييرات في سياسة تويتر، حيث يواجه ماسك انتقادات للعديد من التغييرات التي أجراها في الشركة ، بما في ذلك فصل أكثر من نصف موظفيها والسماح للمستخدمين المحظورين سابقًا بالعودة.

 

 

 

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