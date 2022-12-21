حكايات لا تنتهي.. تعليق مثير من شوبير على فوز الأهلي

علق الإعلامي أحمد شوبير علي فوز النادي الأهلي على نظيره نادي فاركو، بهدفين مقابل فريق، في المباراة التي جمعت بينهما امس الثلاثاء، على أرضية استاد برج العرب، ضمن منافسات الجولة الثامنة لبطولة الدوري الممتاز.



وكتب شوبير عبر حسابه علي موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك "بلس 90 والاهلي حكايات لا تنتهي"



وبهذا الفوز يتصدر المارد الأحمر جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز برصيد 22 نقطة، بينما يتوقف رصيد فاركو عند النقطة السابعة.



يلاقي النادي الأهلي نظيره نادي سموحة في الدوري المصري، يوم الأحد المقبل الموافق 25 ديسمبر، في إطار منافسات الجولة التاسعة من بطولة الدوري المصري الممتاز.