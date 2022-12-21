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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

وفاة ضابط شرطة صدمته دراجة نارية بطريق "طنطا _ كفر الزيات"

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

شهد طريق" طنطا _كفر الزيات" الزراعي السريع بمحافظة الغربية وفاة ضابط شرطة بإدارة الطرق بمديرية أمن الغربية حال تأديته لعمله في تأمين الطرق حيث صدمته دراجة نارية مسرعة مما أدى إلى إصابته بإصابات جسيمة بالجسم ونزيف بالمخ وتوفي متأثرا بإصابته بالمستشفى الجامعي بطنطا .

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وكانت الأجهزة الأمنية بالغربية  تلقت إخطارا من شرطة النجدة بقيام دراجة نارية مسرعة بصطدم النقيب جمعه عبدالله جمعه ٥٧ سنة بقوة إدارة تأمين الطرق بمديرية أمن الغربية أثناء تأدية عمله بالطريق الزراعي السريع طنطا كفرالزيات أمام قرية محلة مرحوم  التابعة لمركز طنطا .

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كما انتقلت القيادات الامنية وشرطة النجدة والمرور الي موقع البلاغ وتبين وفاة النقيب جمعه عبدالله حيث صدمته دراجة نارية مسرعة أثناء تواجده بالطريق أمام قرية محلة مرحوم وتم نقله بالاسعاف الي مستشفى الطوارئ الجامعي بطنطا حيث توفي متأثرا بإصابته بكسور في الجسم ونزيف داخلي
تم ضبط قائد الدراجة النارية والتحفظ عليه .

وكلفت إدارة البحث الجنائي بالتحري ظروف وملابسات الواقعة وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.

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