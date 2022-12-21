المركز الثالث ليس إنجازا.. نجم الزمالك يكشف موقفه من تشجيع الأهلي بالمونديال

أكد أحمد عيد عبد الملك لاعب الزمالك ومصر السابق، أنه لن يشجع الأهلي في بطولة كأس العالم للأندية القادمة، مستنكرًا مشاركة الفريق في البطولة.



وقال عيد في تصريحات عبر برنامجه بوكس تو بوكس الذي يبث عبر شاشة قناة ETC الفضائية: "أين الإنجاز في مشاركة الأهلي ببطولة كأس العالم للأندية. ولن أشجعهم في البطولة".



وأضاف: "لا أشجع الأهلي في أي بطولة حتى لو لا يتواجد الزمالك، أنا صريح ومباشر، لأن هذا النادي منافس للزمالك، ولا يمكن أن أشجعه أبدًا".

وأكمل: "الأهلي إنجازه الوحيد في البطولة هو أن يحقق مركز أفضل من المركز الثالث الذي حققه من قبل".



واختتم: "جميع الفرق في مونديال الأندية تشبه بعضها البعض باستثناء فريقين فقط، بطل أوروبا وبطل أمريكا الجنوبية".