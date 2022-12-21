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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

الأهلي يبحث عن جناح أيسر في يناير

صدى البلد

يرى سيد معوض نجم الأهلي ومنتخب مصر الأسبق أن الفريق الأحمر يحتاج للتعاقد مع جناح أيسر في فترة الانتقالات الشتوية يناير المقبل بعد تصريحات مارسيل كولر.
وقال سيد معوض في تصريحات عبر برنامج بوكس تو بوكس الذي يبث عبر شاشة قناة ETC: الأهلي اختلف بعد التوقف، عدم ثبات التشكيل سبب أساسي في تراجع المستوى، وتصريحاته بعد المباراة لا يمكن أن تمر مرور الكرام، خاصة عن التدوير وضغط المباريات.. يجب أن تكون سياسة التدوير لا تؤثر على الأداء ولا النتائج".
وأضاف سيد معوض: "لا يمكن أن يقرر كولر إراحة هذا العدد من اللاعبين، كذلك مركز محمد شريف في الجناح الأيسر، أين مصطفى سعد ميسي، ورأفت خليل؟ لماذا لا يتم الاستعانة بالثنائي".
وأكمل معوض : "الحديث عن لعب محمد شريف في الجانب الأيسر لأنه يلعب بقدمه اليسرى، يشير إلى أن الأهلي لابد أن يبحث عن جناح للتعاقد معه في يناير. والأفضل الاعتماد على الأسماء التي ذكرتها سابقًا".
واختتم: الأجنحة في الأهلي تؤثر بشكل كبير على مستوى الفريق إذا كانوا في مستواهم".

 

 محترفون مستوى ثالث

وقال سيد معوض في تصريحات عبر برنامج بوكس تو بوكس الذي يبث عبر شاشة قناة ETC: "المباريات الأخيرة أثبتت أن الأهلي بحاجة لتعديلات فنية، ولا يوجد مدرب يفوز في كل المباريات، وبعد فترة التوقف الأمور اختلفت في الأهلي".
وأضاف: لا أعتقد أن اللاعبين يشاركون لأنهم غاضبون. ولكن سياسة التدوير مبالغ فيها. وتبريرات كولر أنه يجهز اللاعبين بالكامل بسبب ضغط المباريات، لكن هذا ما أثر سلبيًا على أداء الفريق".
وأكمل: "ما حدث أفكار فنية بنسبة 100% وليست ضعف شخصية كما يقول البعض".
وأردف: "لا أشعر بالقلق بشأن الاستعداد لكأس العالم للأندية، ولكن لابد من التعاقد مع لاعبين تخدم الأماكن التي تحتاج تعزيزها قبل البطولة، وهو ما يظهر كل يوم في الأهلي.. مر الأهلي بظروف أسوأ من هذه قبل مونديال الأندية العام الماضي، ولكن هذه البطولات دوافعها مختلفة بالنسبة للاعبين والمدرب نفسه".
واختتم: "المحترفون الذين ينضمون للدوري المصري مستوى ثالث وليس مستوى أول، تدفع الملايين من أجل ضمهم لكنهم على الأقل ليسوا لاعبين دوليين.

الأهلى جناح أيسر كولر سيد معوض نجم الأهلي

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