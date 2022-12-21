شاهد| سيول عنيفة تجتاح بورتسودان وتتسبب في وفاة طفل

شهدت مدينة بورتسودان عاصمة ولاية البحر الأحمر بالسودان، أمس الثلاثاء، سيولًا شديدة جراء سقوط أمطار غزيرة بالمنطقة.

وحسب شبكة “سكاي نيوز عربية”، قال سكان في الأحياء الجنوبية للمدينة إن معظم البيوت تواجه خطر الانهيار، في ظل صعوبة كبيرة في الحركة ومخاطر حقيقية تواجه المواطنين.

وتوفي طفل صعقًا بالكهرباء في أحد الأحياء التي تعاني ضعفًا في البنية التحتية.

وهطلت أمطار غزيرة على بعض مناطق ولاية البحر الأحمر خلال الأيام الثلاثة الماضية، مما دفع السلطات المحلية لإغلاق المدارس.

وتم تداول على مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو يوثق السيول التي اجتاحت المنازل وأغرقتها.