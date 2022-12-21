نيللي مقدسي تستعرض رشاقتها بهوت شورت أنيق

شاركت الفنانة اللبنانية نيللي مقدسي متابعيها باحدث إطلالتها وذلك عبر حسابها الشخصي بموقع تبادل الفيديوهات و الصور الأشهر "إنستجرام".



وظهرت نيللي مقدسي، في الصور بإطلالة جذابة، مرتدية توب بصحية الكتف الواحد باللون الابيض وهوت شورت جينز واعتمدت مكياج ناعم مع شعر منسدل.

أحدث أعمال نيللي مقدسي

يذكر أن أحدث أعمال الفنانة اللبنانية نيللي مقدسي هي أغنية "حنين" التي قدمتها من أرشيف المطربة الراحلة وردة الجزائرية، كلمات عبدالوهاب محمد، وألحان الموسيقار بليغ حمدي.



نيللي اختارت الأغنية التي تحبها، وأدتها بعذوبة وإحساس عالٍ، وصورتها على طريقة الكليب مع المخرج بشير لاجوسيس في بيروت، واعتمدت فيه على أكثر من إطلالة أنيقة وبسيطة؛ لتعطي المساحة للأغنية والمضمون والأداء، مع حرصها دائمًا على تقديم صورة جميلة.