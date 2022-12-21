أمريكا تعرب عن استيائها لإعلان طالبان حرمان المرأة من حقها في التعليم الجامعي

أعرب وزير الخارجية الأمريكي انتوني بلينكن عن استيائه الشديد حيال إعلان طالبان حرمان المرأة من حقها في التعليم الجامعي.

وكتب بلينكن في تغريدة عبر موقع /تويتر/ للتواصل الاجتماعي اليوم: "المرأة الأفغانية تستحق الأفضل وأفغانستان تستحق الأفضل".

وأضاف: "لقد كان قرار طالبان بمثابة انتكاسة في إطار سعيها وراء اعتراف المجتمع الدولي بها".

وكانت حكومة طالبان في أفغانستان قد أعلنت في وقت سابق حظر تعليم الإناث في الجامعات "حتى إشعار آخر"..

وتم الإعلان عن هذا القرار في رسالة وجهتها وزارة التعليم العالي إلى جميع الجامعات الحكومية والخاصة في البلاد.. وكانت طالبان قد منعت التعليم الثانوي للفتيات منذ مارس.

