زيزو استثنائي .. معلق رياضي يوجه رسالة لمدرب الأهلي بسبب ديانج

علق أحمد الطيب المعلق الرياضي الشهير على فوز الأهلي والزمالك مساء أمس الثلاثاء امام فاركو وحرس الحدود في إطار منافسات بطولة الدوري الممتاز.

قال أحمد الطيب عبر الصفحة الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك: دونجا الزمالك عظيم وعجبنى جداً إشراك قفشة كأساسى مع الأهلي وإمام عاشور يصلح لكل المراكز وكل الطرق وكل الخطط وكل العصور زيزو يبقى زيزو الاستثنائي.

وأضاف: لم يعحبنى من كولر إخراج ديانج وتفريغ خط وسط الأهلي من أهم لاعب يستعيد الكرة بسرعة للبحث عن انتصار شيكابالا قدم بميزان الذهب .

الأهلي يهزم فاركو بثنائية

اقتنص الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي فوزًا صعبًا أمام فاركو بنتيجة 2-1 ضمن منافسات الجولة الثامنة لمسابقة الدوري الممتاز.

الفوز رفع رصيد الأهلي إلى النقطة 22 في صدارة ترتيب الدوري الممتاز، وتجمد رصيد فاركو عند النقطة 7 فى المركز الحادي عشر من جدول الترتيب.

افتتح الأهلي التسجيل فى الدقيقة 30 بعد تمريرة بينية من الجانب الايسر من علي معلول لأحمد عبد القادر الذي سدد الكرة مباشرة بقدمه اليمنى على يسار حارس فاركو محمد سعيد شيكا.

وسجّل هدف التعادل لفاركو أحمد شريف فى الدقيقة 36 من زمن المباراة، بعد تمريرة بينية من شكري نجيب داخل المنطقة ليتسلمها شريف ويسدد كرة صاروخية على يسار الشناوي داخل الشباك.

وفى الدقيقة 90+6 جاء الهدف الحاسم بعد كرة عرضية من حسين الشحات داخل منطقة الجزاء ليمررها برونو سافيو رأسية إلى محمد شريف ليحولها شريف رأسية داخل الشباك.

فيما تغلب فريق الزمالك على نظيره حرس الحدود برباعية نظيفة سجلها يوسف أسامة نبيه وأحمد سيد زيزو هدفين وشيكابالا.

رسائل سيد عبدالحفيظ مدير الكرة بالنادي الأهلي

وجّه سيد عبدالحفيظ، مدير الكرة بالنادي الأهلي، رسائل نارية لمنتقدي الفريق في الإعلام، خلال الفترة الماضية.

وقال سيد عبدالحفيظ في تصريحات عبر الصفحة الرسمية للنادي الأهلي: “على المستوى الإعلامي يوجد تراجع شديد جدًا لا أعرف السبب، الإعلام يعطي مساحة لأشخاص تتحدث عن أحقيتها في المشاركة بكأس العالم للأندية وهم يعرفون اللائحة ونظام البطولة، للأسف الإعلام يعطي مساحة كبيرة جدًا للرجاء المغربي ليتحدثوا في أشياء ليس لهم حق فيها”.

وأضاف: “عندما واجهنا الوداد في المغرب لم تستضف قناة أو برنامج تلفزيوني أي فرد من الأهلي للحديث عن وجهة نظره لكن نحن في الإعلام المصري نعطي مساحة ونتحدث في أمر منتهي”.

وأكمل: “أعرف أنه يوجد الرأي والرأي الآخر كما يقولون لكن ليس في كل الحالات، تعطي مساحة سلبية جدًا وليست في وقتها وليست في مكانتها”.

واستطرد: “سنقوم بعمل تدعيمات في يناير، جمهور الأهلي لا يحتاج إلى توصية أو نصائح هو يعرف طريقه بشكل جيد جدًا وقوته”.

واختتم: “الأهلي لا يملكه أحد، لا مدير فني ولا مدير كرة ولا مسؤول، الجمهور هو قوة النادي، صاحب النادي هو مبادؤه وأساسه ونظامه”.