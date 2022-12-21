لحظة تاريخية.. 30 صورة ترصد تعامد الشمس على قدس الأقداس بمعابد الكرنك

شهدت معابد الكرنك بمدينة الأقصر منذ قليل اليوم الأربعاء، ظاهرة "تعامد الشمس على مقصورة قدس الأقداس" بمعابد الكرنك وسط احتفالية كبرى نظمتها المحافظة بالتعاون مع وزارة الآثار وشركة الصوت والضوء بالكرنك بحضور لفيف من القيادات التنفيذية والشعبية بالمحافظة وعدد من السائحين.
ورصد صدى البلد 30 صورة توضح هذه الظاهرة الفريدة التى تحدث كل عام فى مثل هذا التوقيت وتحتفل بها المحافظة .
وتعد ظاهرة تعامد الشمس ظاهرة فلكية فريدة من نوعها، تجذب إليها المهتمين بالسياحة الفلكية من مختلف أنحاء العالم، بما يمهد الطريق أمام القطاع السياحي في مصر بظهور نمط سياحي جديد، وهو السياحة الفلكية.