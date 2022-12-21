لحظة تاريخية.. 30 صورة ترصد تعامد الشمس على قدس الأقداس بمعابد الكرنك

شهدت معابد الكرنك بمدينة الأقصر منذ قليل اليوم الأربعاء، ظاهرة "تعامد الشمس على مقصورة قدس الأقداس" بمعابد الكرنك وسط احتفالية كبرى نظمتها المحافظة بالتعاون مع وزارة الآثار وشركة الصوت والضوء بالكرنك بحضور لفيف من القيادات التنفيذية والشعبية بالمحافظة وعدد من السائحين.

ورصد صدى البلد 30 صورة توضح هذه الظاهرة الفريدة التى تحدث كل عام فى مثل هذا التوقيت وتحتفل بها المحافظة .

وتعد ظاهرة تعامد الشمس ظاهرة فلكية فريدة من نوعها، تجذب إليها المهتمين بالسياحة الفلكية من مختلف أنحاء العالم، بما يمهد الطريق أمام القطاع السياحي في مصر بظهور نمط سياحي جديد، وهو السياحة الفلكية.

IMG-20221221-WA0003

IMG-20221221-WA0004

IMG-20221221-WA0006

IMG-20221221-WA0007

IMG-20221221-WA0005

FB_IMG_1671600527896

FB_IMG_1671600525425

FB_IMG_1671600519876

FB_IMG_1671600522915

FB_IMG_1671600517273

FB_IMG_1671600513773

FB_IMG_1671600510982

FB_IMG_1671600507950

FB_IMG_1671600498319

FB_IMG_1671600494478

FB_IMG_1671600492043

FB_IMG_1671600482365

FB_IMG_1671600468313

FB_IMG_1671600466045

FB_IMG_1671600458871

FB_IMG_1671600456564

FB_IMG_1671600463791

FB_IMG_1671600461504

IMG-20221221-WA0005

IMG-20221221-WA0002

IMG-20221221-WA0001

IMG-20221221-WA0000

FB_IMG_1671600510982