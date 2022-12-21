الغردقة الجديدة.. محافظ البحر الأحمر يفتتح حلقة السمك وطريق المطار بعد تطويرهما

افتتح محافظ البحر الأحمر، اللواء عمرو حنفي، بمدينة الغردقة، حلقة السمك بعد الإنتهاء من أعمال الإحلال والتجديد فيها، والتي تمت على أعلى مستوى وبكفاءة عالمية، كما افتتح أعمال تطوير طريق مطار الغردقة، والتي تمت على أعلى مستوى وفي وقت قياسي لتظهر المدينة في أبهى صورها، خاصةً وأن المواطنين وضيوف المحافظة من السائحين يستخدمون هذا الطريق يومياً، وكانت توجيهات القيادة السياسية ضرورة رفع كفاءته ليعطى انطباعاً جيداً يبرز جمال المدينة ويحسن من الصورة الذهنية.

وأكد محافظ البحر الأحمر، خلال افتتاحه حلقة السمك بعد انتهاء أعمال الإحلال والتجديد، أن عملية تطويرها جاءت لتقديم جميع الخدمات اللوجستية داخلها، لافتاً إلى أن عملية التطوير تمت على أعلى مستوى وبكفاءة عالمية لتناسب طبيعة المنطقة، وخاصة لموقعها المتميز بين مارينا الغردقة السياحى ومسجد الميناء الكبير، مشيراً إلى أن أعمال التطوير شملت انشاء منطقة خدمات كاملة داخل السوق "حلقة السمك"، لتوفير الخدمة كاملة للمواطنين الوافدين عليها، مثل محال بيع الخضروات، وأفران للأسماك ومحال لتنظيفها، وتزويدها بكل الإمكانات والخدمات اللوجيستية، بالإضافة إلى منطقة انتظار للسيارات وتجهيز أماكن لتناول الطعام داخل الحلقة، لافتاً إلى أنها تعد من أهم المزارات السياحية في الغردقة، وأكثر مكان يزوره السياح بمفردهم لأكثر من مرة، لمشاهدة الأسماك المختلفة التي يتم اصطيادها من البحر الأحمر.

وأوضح محافظ البحر الأحمر، خلال افتتاحه طريق مطار الغردقة الدولي بعد انتهاء أعمال التطوير، أن الأعمال شملت إنشاء المرحلة الثانية من طريق المطار التي تبدأ من ميدان سعد حويدق حتى ميدان سنزو، وتتضمن إنارة وتشجير وتطوير الطريق والجزر الوسطى به، وتمت بإشراف جهاز تعمير البحر الأحمر برئاسة المهندس حسني منصور، مؤكداً أن إعادة تخطيط هذه الجزر وتطويرها هدفه القضاء على العشوائية التي كانت بها وتغييرها بشكل جذرى لتشمل ممشى سياحياً تتخلله "كافيهات" وأماكن للجلوس ونافورة وكوبري للمشاة وغيرها من الخدمات الأخرى بالإضافة الي إعادة رصف الطريقين الموجودين على جانبى هذه الجزر ومنهما طريق المطار والذى يعد من أهم الطرق بمدينة الغردقة، حيث إنه أول طريق يطأه السائحون الأجانب وغيرهم فور خروجهم من المطار، لافتاً إلى أنه جرى إنشاء خط مياه معالجة لري الأشجار والزراعات بالطريق بطول 10 كيلو متر من محطة المعالجة الثلاثية بالطريق الدائري الخارجي حتى أول الطريق إضافة إلى خزان مياه سعة 600 متر مكعب وربطه بشبكة ري بطول الطريق.

كما أبدى محافظ البحر الأحمر، إعجابه الشديد بأعمال الاحلال والتجديد ورفع الكفاءة التي تمت في حلقة السمك وطريق المطار، موضحاً أن ذلك جاء تنفيذاً لتوجيهات القيادة السياسية وضمن المخطط الاستراتيجي الجديد للمدينة، الذي وجه بتنفيذه الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، موجهاً الشكر لرئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، لمتابعته المستمرة لمخطط التطوير وتدخله بنفسه لتذليل أية عقبات تواجه عملية التطوير، كما وجه الشكر للأجهزة التنفيذية بالمحافظة ولجهاز تعمير البحر الأحمر، وشركة المقاولون العرب، والمكتب الاستشاري الهندسي للمحافظة (أرك بلان)، لجهودهم الكبيرة لانجاز عمليات التطوير بأعلى كفاءة وفي أسرع وقت، وبمعايير عالمية وبيئية.

وأكد اللواء عمرو حنفي، أن هذه المشروعات تعد أولى الخطوات التنفيذية لتنفيذ مشروعات صديقة للبيئة، وتتماشى مع المعايير البيئية العالمية، كما تعد هذه المشروعات ضمن المخطط الاستراتيجي الجديد لمدينة الغردقة، في اطار سعي الدولة وجهودها لتحسين الصورة البصرية والذهنية، وضمن استراتيجية الدولة التي تهدف إلى تحسين التجربة السياحية بالإضافة إلى خدمة المواطنين.

من جانبه، أشار الإستشاري الهندسي للمحافظة المهندس حاتم دياب، إلى أن المشروعات الجديدة التي يجري افتتاحها في الغردقة جعلها تنافس المدن العالمية، فمن خلال دعم ومتابعة محافظ البحر الأحمر اللواء عمرو حنفي، نجحت المحافظة في وقت قياسي في إفتتاح وتنفيذ مشروعات صديقة للبيئة وذلك بمشروعي تطوير طريق المطار بطول يتجاوز ال 6 كيلو متر تقريباً وبمساحة تبلغ 360 ألف متر مربع تقريباً، وتطوير هذا الطريق أمر هام جداً لأنه أول مشهد يراه السائح عقب وصوله المدينة ويعتبر هذا الطريق شريان أساسي للربط بين مدينتي الغردقة وسفاجا، كما إن أعمال التطوير تمت بمواصفات عالمية تتماشى مع المعايير البيئية، وتساهم في تخفيض درجة الحرارة عن طريق توفير غطاء نباتي بمسطح يتجاوز ال8 آلاف متر، كما تم زراعة 1878 شجرة، منهم 615 شجرة نخيل، إضافة إلى استخدام خامات من مواد طبيعية ككسر الرخام والرمال وشبكة ري ذكية تعمل بمحطة أرصاد للتحكم في المياة لترشيد استخدامها.

وأوضح المهندس حاتم دياب، أن المشروع الثاني فهو تطوير حلقة السمك والتي تحد بشكل واسع من التلوث الكبير الناجم من وجود الحلقة القديمة المتهالكة، وذلك بعمل صرح سياحي حضاري لخدمة أبناء المحافظة والسياح والوافدين وتبلغ مساحة مسطح الحلقة نحو 4 آلاف متر مربع، وتتكون من أنظمة حديثة في الصرف والأنظمة الخاصة بالحريق والتبريد وخلافه، كما تتميز بوجود دوره منظمه لعملية توريد وبيع الأسماك وطهيها، إضافة إلى تزويدها بأعلى معايير الأمن والسلامة، وتتكون الحلقة من عدد 54 شادر بمساحة 12 متر لكل منهم و 9 محلات بمساحة 20 متر لكل منهم، ومصنع ثلج وغرفة ثلاجات ومكاتب إدارية ودورات مياة، وخلافه وهذه الأعداد بزيادة كبيرة عن الحلقة القديمة لإستيعاب الزيادة المستقبلية.

رافق المحافظ، سكرتير عام المحافظة اللواء محمد البنداري، والسكرتير العام المساعد اللواء أحمد مرزوق، ورئيس الإدارة المركزية لشئون مكتب المحافظ اللواء تامر سمير، ورئيس مدينة الغردقة اللواء أشرف البيه، ومدير عام التخطيط والمتابعة، كمال سليمان، والمستشار الإعلامي للمحافظة، محمد مخلوف، ورئيس جهاز تعمير البحر الأحمر، المهندس حسني منصور، وعدد من مهندسي المقاولون العرب ، وعدداً من القيادات التنفيذية بالمحافظة.