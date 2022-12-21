قنصل عام فرنسا بالإسكندرية: دور مصر فعال في الترابط بين الفرانكوفنية وإفريقيا

أكد قنصل عام فرنسا بالإسكندريه محمد نهاض، أن مصر دولة محوريه ورئيسية وتلعب دورا فعالا وقويا في الترابط بين الفرانكوفنية وإفريقيا.

وقال نهاض - في تصريحات خاصة لوكالة أنباء الشرق الأوسط، اليوم الأربعاء - إن مصر تحتضن جامعة (سنجور) التي تعد رمزا للفرانكوفنية وهذا يعكس ما تقدمه مصر للفرانكوفنية ودورها الفعال في هذا الصدد، كاشفا أنه من المقرر أن يتم افتتاح وتدشين المقر الجديد لجامعة (سنجور) ببرج العرب غربي الإسكندرية في سبتمبر 2023، لافتا إلى عمق وقوة العلاقات التي تربط بين مصر وفرنسا وتشمل مختلف المجالات.

وأوضح أن فرنسا أطلقت العديد من المبادرات في ‘فريقيا وتعمل مع نظرائها في القارة لكي يتم تطبيق تلك المبادرات وتنفيذها في الواقع، مشيرا إلى أن (باريس) تهتم بالتطور في إفريقيا وأن يكون للشباب دور هام في هذا التطور وتعزيز مشاركتهم الاقتصادية.

وأشار إلى أنه من المقرر افتتاح مقر جديد لجامعة (سنجور) في كل تونس وفيتنام، مؤكدا وجود مبادرات عديدة من أجل تعزيز الفرانكوفنية، مشيدا بدور الجامعة وما تنظمه من مؤتمرات تعزز التنمية الاقتصادية في إفريقيا.

ولفت إلى أهمية مؤتمر للمنتدى الدولي المشترك لشباب الخريجين من الجامعات الإفريقية، والذي يحمل عنوان (المستقبل ينتمي لإفريقيا: رسم الطريق وخلق آفاق جديدة للتعليم) والذي نظمته مكتبة الإسكندرية بالتعاون مع جامعة سنجور، بالشراكة مع غرفة التجارة والصناعة الفرنسية في مصر، ومجلس الأعمال المصري للتعاون الدولي، وبدعم من الوكالة الجامعية الفرنكوفونية (AUF) والقنصلية الفرنسية في الإسكندرية واتحاد الجامعات الإفريقية.

وأوضح أن تلك المؤتمرات تساهم بفاعلية في تعزيز مشاركة الشباب في التنمية الإقتصادية وبناء شبكات تعزز من قدراتهم المهنية والعلمية والاقتصادية.