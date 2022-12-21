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الشتاء داخل بكل قوته.. ظواهر جوية استثنائية تضرب البلاد

صدى البلد

أعلنت هيئة الأرصاد الجوية أن فصل الشتاء بدأ رسميا اليوم، الأربعاء، حيث يوافق 21 ديسمبر من كل عام، وتحدث بحلوله عدة تغيرات جوية في حالة الطقس التي تشهدها البلاد طوال فترة الثلاثة أشهر المقررة لهذا الفصل، نتيجة لحالة الانقلاب الشمسي التي يميل فيها القطب الجنوبي للأرض نحو الشمس، فتصبح أشعتها عمودية تماما على مدار الجدي.

وقالت هيئة الأرصاد إن الطقس سيشهد فى أول يوم للشتاء، تكون منخفض جوي سطحي متمركز على البحر المتوسط، ما يتسبب في تكون السحب المنخفضة والمتوسطة على معظم أنحاء البلاد، يصاحبها أمطار متفاوتة الشدة على مناطق شمال البلاد، كما تنخفض درجات الحرارة بقيم تترواح من 2-3 درجات على كل الأنحاء، وتسجل العظمى على القاهرة 19 درجة ، فيما تصل الصغرى اليوم على سانت كاترين إلى 3 درجات. 

وأضافت الأرصاد أن الشتاء هذا العام سوف يشبه في ملامحه شتاء العام الماضي، فيما يخص معدلات درجات الحرارة، خاصة خلال ساعات الليل، حيث من المتوقع أن تصل إلى البرد القارس والصقيع، وكذلك خلال ساعات الصباح الباكر، والتي تكون عادة مصحوبة بنشاط للشبورة المائية الكثيفة على الطرق.

وعن حالة الطقس اليوم فى أول أيام الشتاء، توقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود طقس خريفي مائل للبرودة في الصباح الباكر، لطيف نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وشمال الصعيد، دافئ على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، بينما يسود طقس مائل للبرودة في أول الليل بارد في آخره على أغلب الأنحاء.

وأوضحت هيئة الأرصاد أن البلاد اليوم تشهد 3 ظواهر جوية تتمثل فى تكون الشبورة المائية في الصباح الباكر على بعض الطرق المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحري ومدن القناة وشمال ووسط سيناء وشمال الصعيد.

وذكرت أن الظاهرة الثانية تتمثل في فرصة لسقوط أمطار خفيفة متوسطة إلى خفيفة على مناطق من السواحل الشمالية وشمال الوجه البحري على فترات متقطعة، وسقوط أمطار خفيفة على الجنوب والوجه البحري وخليج السويس.

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نورهان عادل مذيعه صدى البلد احوال الطقس اليوم

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