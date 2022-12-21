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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

وفاة خطيبته.. سر احتفال مهاجم فريق فاركو فى مباراة الأهلي

أحمد شريف
أحمد شريف

اقتنص الفريق الأول لكرة القدم بـ النادي الأهلي فوزا صعبا أمام فاركو بنتيجة 2-1 ضمن منافسات الجولة الثامنة لمسابقة الدوري الممتاز.

 

الفوز رفع رصيد الأهلي إلى النقطة 22 في صدارة ترتيب الدوري الممتاز، وتجمد رصيد فاركو عند النقطة 7 فى المركز الحادي عشر من جدول الترتيب.

 

وافتتح الأهلي التسجيل فى الدقيقة 30 بعد تمريرة بينية من الجانب الايسر من علي معلول لأحمد عبد القادر الذي سدد الكرة مباشرة بقدمه اليمنى على يسار حارس فاركو محمد سعيد شيكا. 

 

وسجّل هدف التعادل لفاركو أحمد شريف فى الدقيقة 36  في شباك الأهلي من زمن المباراة، بعد تمريرة بينية من شكري نجيب داخل المنطقة ليتسلمها شريف ويسدد كرة صاروخية على يسار الشناوي داخل الشباك.   

 

وفى الدقيقة 90+6 جاء الهدف الحاسم للنادي الأهلي بعد كرة عرضية من حسين الشحات داخل منطقة الجزاء ليمررها برونو سافيو رأسية إلى محمد شريف ليحولها شريف رأسية داخل الشباك.

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سر احتفال مهاجم فاركو

في السادس من ديسمبر من العام الماضي تعرض أحمد شريف مهاجم فاركو إلى حادث مروع بصحبة خطيبته على طريق مصر إسماعيلية الصحراوي أودي بحياة خطيبته فيما تعرض هو لبعض الكدمات.

وقال اللاعب تعليقاً على هذا الحادث " لا يمكن أن أنسى هذا الحادث لقد أثر في ومنحني القوة، رحمه الله كانت تتمني أن تراني في مكانة كبيرة ".

وقام أحمد شريف مهاجم فريق فاركو برفع قميص مكتوب عليه أول حرف من إسم خطيبته الراحلة عقب تسجيله هدف التعادل فى شباك النادي الأهلي فى المباراة التي جمعت بين الفريقين مساء أمس الثلاثاء فى اطار منافسات بطولة الدوري الممتاز. 

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الأهلي يتصدّر والزمالك وصيفًا.. ترتيب جدول الدوري بعد خسارة فاركو وحرس الحدود

ترتيب الدوري المصري

ويتصدر فريق الكرة الأول بالنادي الأهلي ترتيب جدول الدوري الممتاز برصيد 22 نقطة.

فيما حل نادي الزمالك وصيفا برصيد 20 نقطة ونادي فيوتشر فى المركز الثالث برصيد 18 نقطة.

وجاء فريق بيراميدز فى المركز الرابع برصيد 17 نقطة بينما احتل فريق غزل المحلة المركز الخامس برصيد 16 نقطة. 

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رسائل سيد عبدالحفيظ لمنتقدي الأهلي

وجّه سيد عبدالحفيظ، مدير الكرة بالنادي الأهلي، رسائل نارية لمنتقدي الفريق في الإعلام، خلال الفترة الماضية.

وقال سيد عبدالحفيظ في تصريحات عبر الصفحة الرسمية للنادي الأهلي: “على المستوى الإعلامي يوجد تراجع شديد جدًا لا أعرف السبب، الإعلام يعطي مساحة لأشخاص تتحدث عن أحقيتها في المشاركة بكأس العالم للأندية وهم يعرفون اللائحة ونظام البطولة، للأسف الإعلام يعطي مساحة كبيرة جدًا للرجاء المغربي ليتحدثوا في أشياء ليس لهم حق فيها”.

وأضاف: “عندما واجهنا الوداد في المغرب لم تستضف قناة أو برنامج تلفزيوني أي فرد من الأهلي للحديث عن وجهة نظره لكن نحن في الإعلام المصري نعطي مساحة ونتحدث في أمر منتهي”.

وأكمل: “أعرف أنه يوجد الرأي والرأي الآخر كما يقولون لكن ليس في كل الحالات، تعطي مساحة سلبية جدًا وليست في وقتها وليست في مكانتها”.

واستطرد: “سنقوم بعمل تدعيمات في يناير، جمهور الأهلي لا يحتاج إلى توصية أو نصائح هو يعرف طريقه بشكل جيد جدًا وقوته”.

واختتم: “الأهلي لا يملكه أحد، لا مدير فني ولا مدير كرة ولا مسؤول، الجمهور هو قوة النادي، صاحب النادي هو مبادؤه وأساسه ونظامه”.

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