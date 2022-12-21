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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

اليوم.. التنسيقية تعقد ورشة عمل حول «النقابات المهنية ونظام التسجيل الإلكتروني»

التنسيقية تعقد ورشة
التنسيقية تعقد ورشة عمل حول النقابات المهنية

تعقد تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، اليوم الأربعاء، ورشة عمل عن "النقابات المهنية ونظام التسجيل الإلكتروني"، وذلك في إطار اهتمام التنسيقية ومناقشتها لأهم القضايا، التي تهم الشارع المصري، ضمن نقاشات الحوار الوطني.

وتتناول الورشة مناقشة عدة محاور، منها؛ تفعيل دور النقابات المهنية في مصر والاستفادة من كوادرها العلمية وتعزيز دورها، بالإضافة إلى أولوية النقابات المهنية بين تنظيم المهن والاهتمام بشئون أعضائها، بجانب دور النقابات المهنية في التنمية الاقتصادية وإصدار قانون موحد لتنظيم النقابات المهنية وتنظيم آليات إنشاء نقابات مهنية جديدة.

يدير ورشة العمل، كل من كابتن طيار أحمد مشعل، والمهندس محمد خالد أبو طيرة - عضوا تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين.

يذكر أن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، أعلنت عن إطلاق سلسلة كبيرة من ورش العمل داخل مقرها وبشكل يومي مع المتخصصين من جميع التيارات والاتجاهات المختلفة وأعضاء التنسيقية، بشأن القضايا التي سيتم طرحها خلال جلسات الحوار الوطني.‎

تنسيقية شباب الاحزاب والسياسيين النقابات المهنية ورشة عمل الحوار الوطني التسجيل الالكتروني

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