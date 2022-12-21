تعيين الدكتور محمد محمود خضر قائمًا بعمل رئيس جامعة بني سويف التكنولوجية

أصدر الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، قرارًا بتعيين الدكتور محمد محمود خضر قائمًا بأعمال رئيس جامعة بنى سويف التكنولوجية.

الدكتور محمد محمود خضر حصل على بكالوريوس العلوم قسم كيمياء من جامعة القاهرة عام 1984، والماجستير في الكيمياء غير العضوية من جامعة القاهرة عام 1990، والدكتوراه في العلوم قسم الكيمياء الفيزيائية من جامعة القاهرة بالتعاون مع معهد بحوث وتطوير الفلزات عام 1994.

وتدرج الدكتور خضر في المناصب الجامعية بداية من كونه معيد بمركز بحوث وتطوير الفلزات 1986 ثم مدرس مساعد بمركز بحوث وتطوير الفلزات حتى عام 1994، ومدرس بمركز بحوث وتطوير الفلزات حتى عام 1997، ثم مدرس بكلية العلوم جامعة القاهرة فرع بني سويف حتى عام 2002، ثم أستاذًا مساعدًا لعلوم المواد وتكنولوجيا النانو بكليه العلوم جامعة بني سويف من عام 2002 وحتى عام 2007.

كما شغل د. حضر منصب مؤسس ورئيس وحدة النانو بكلية العلوم جامعة بني سويف 2004، ثم أستاذ بكلية العلوم بجامعة بنى سويف 2007، ومديرًا البوابة الالكترونية بجامعة بني سويف من عام 2008 إلى عام 2009، ووكيلًا كلية العلوم لشئون الدراسات العليا والبحوث من عام 2007 حتى عام 2011، ومؤسسًا وعميدًا لكلية الدراسات العليا للعلوم المتقدمة بجامعة بني سويف 2012، ثم قائمًا بأعمال نائب رئيس جامعة بنى سويف لشئون الدراسات العليا والبحوث فى الفترة من أغسطس إلى نوفمبر 2017، ونائبًا لرئيس جامعة بني سويف لشئون التعليم والطلاب 2015 حتى نوفمبر 2019، وأخيرًا قائمًا بعمل رئيس جامعة بنى سويف التكنولوجية عام 2022.



حصل د. حضر على العديد من الجوائز الهامة منها جائزة الدولة للتفوق في العلوم التكنولوجية المتقدمة 2015، وجائزة جامعة بني سويف التقديرية 2015، ووسام العلوم والفنون من الطبقة الاولى من الرئيس عبد الفتاح السيسى,2017، كما تم إدراج اسم الدكتور خضر في قائمة أفضل 2٪ من العلماء في العالم. وتم إعداد القائمة من قبل جامعة ستانفورد (الولايات المتحدة الأمريكية) وتستند إلى مؤشرات استشهاد موحدة وتشمل جميع العلماء الذين هم من بين أفضل 190000.

ويعد د. خضر صاحب فكرة ومؤسس كلية الدراسات العليا للعلوم المتقدمة بجامعة بنى سويف والتي تعد أول كلية فى مصر والشرق الأوسط التى تمنح درجات الدبلوم والماجستير والدكتوراه في العديد من التخصصات الحديثة منها علوم وتكنولوجيا النانو والتكنولوجيا الحيوية والطاقة الجديدة والمتجددة والعلوم البيئية والعلوم الصناعية والكيمياء الطبية وبيولوجيا الخلايا الجذعبة وقد بدأت الدراسة بها فى أكتوبر 2013 ، وتعمل كلية الدراسات العليا للعلوم المتقدمة بالتخصصات البيئية وتم تعيين أعضاء هيئة تدريس وقبول طلاب فى كل التخصصات.

كما شارك ومعه آخرون من قسم علوم المواد وتكنولوجيا النانو فى الحصول على مشروع مركز التميز لعلوم وتكنولوجيا النانو فى 2019 وذلك بتمويل ثمانيه ونصف مليون جنيه، وتكريما له اطلقت جامعة بنى سويف اسم سيادته على مركز التميز ( مركز ا.د محمد خضر لعلوم وتكنولوجيا النانو).

وأنشأ د. خضر مركز البحوث المتقدمة بجامعة بنى سويف والذى يضم وحدة البحث وتمويل المشروعات والتى مولت أكثر من 70 مشروع علمى، ووحدة التدريب والمؤتمرات والذى نظمت العديد من الدورات والمؤتمرات الدولية، ووحدة ربط البحوث بالصناعة والتى نفذت العديد من المشاريع البيئية والصناعية بمحافظة بنى سويف، ووحدة النشر والتى انشأت لاول مرة فى جامعة بنى سويف مجلات علمية متخصصة.

كما قام د. خضر بانشاء المعمل المركزى بجامعة بنى سويف و يضم عدد كبير من الأجهزة الحديثة تصل قيمتها 120مليون جنيهًا مصريًا، والبوابة الالكترونية لجامعة بني سويف وعمل مديرًا لها لمدة 18 شهرا، إنشاء مركز المبتكرين والموهوبين من أعضاء هيئة التدريس بالإضافة إلى إنشاء مركز المبتكرين والموهوبين من أعضاء هيئه التدريس.

ومن جهتها، هنأت أسرة جامعة بني سويف التكنولوجية، الدكتور محمد خضر؛ لصدور القرار الوزاري بتوليه منصب رئيس الجامعة.