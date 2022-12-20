وزير التعليم العالي يرأس اجتماع مجلس إدارة الاتحاد الرياضي المصري للجامعات

عقد مجلس إدارة الاتحاد الرياضي المصري للجامعات اجتماعًا، مساء أمس الإثنين برئاسة الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، بحضور الدكتور صبحي حسانين نائب رئيس الاتحاد، والدكتور عرفة سلامة سكرتير عام الاتحاد، وأ.أحمد الشيخ أمين صندوق الاتحاد والوكيل الدائم لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، وأعضاء المجلس، وذلك بمقر الوزارة.

ثمن الوزير جهود الاتحاد الرياضي المصري للجامعات في تنظيم بطولة العالم للجامعات للإسكواش بالتعاون مع الاتحاد الرياضي الدولي للجامعات، والتي أقيمت بالقاهرة خلال الفترة من 7-13 نوفمبر الماضي، معبرًا عن سعادته بالفوز بالبطولة، ومجددًا تهنئته للاعبين المصريين الفائزين بالبطولة، مؤكدًا أن التنظيم المتميز لهذه البطولة يعكس قدرة مصر على استضافة الأحداث الرياضية العالمية، في ضوء الدعم غير المسبوق من القيادة السياسية.

و أكد د.أيمن عاشور أهمية الاستمرار في العمل على صقل وتنمية مواهب ومهارات شباب الجامعات في المجالات الرياضية، والثقافية، والفنية؛ وتوفير الرعاية اللازمة لهم؛ لتظل الجامعات المصرية داعمًا أساسيًّا في إظهار مواهب ومهارات الشباب، وتقديم أبطال يرفعون اسم مصر عاليًا في مختلف المجالات والمنافسات المحلية، والإقليمية، والدولية.

وشدد الوزير على ضرورة تفعيل المشروع القومى لرفع اللياقة البدنية لدى الطلاب وتعزيز القدرات العقلية لديهم، مشيرًا إلى ضرورة التعرف على مستوى اللياقة البدنية لدى طلاب الجامعات المصرية، ورفع كفاءة لياقتهم البدنية، من خلال قياس مستوى اللياقة البدنية لكل طالب بالجامعة، وعمل متوسط حسابي لكل صف دراسي، ووجود خريطة للياقة البدنية على مستوى الجامعات.

وناقش المجلس الترتيبات والإجراءات الفنية والإدارية الخاصة بعدد من الفعاليات الرياضية، منها: انطلاق دوري كرة القدم للجامعات والمعاهد العليا المصرية للعام الدراسي الجاري، وأسبوع شباب الجامعات المقرر إقامته العام القادم بجامعة حلوان، واستضافة مصر لبطولة العالم للجامعات لكرة اليد خلال عام 2024 بالتعاون مع الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري.

وافق المجلس على مشاركة منتخب الجامعات المصرية في البطولة العربية الجامعية لكرة القدم صالات للطلاب (بطولة زايد الثانية) والتي ستقام خلال الفترة من 23-31 ديسمبر الجاري بمدينة أبو ظبي الإمارات العربية المتحدة.

ووافق المجلس على إقامة دورة رياضية خلال عام 2023 بجامعة حلوان في الألعاب التالية: الكرة الطائرة (طلبة، طالبات) كرة سلة ثلاثي (طلبة، طالبات) تنس الطاولة (طلبة، طالبات).

وفي ضوء تنفيذ خطة الدولة للتحول الرقمي، باعتبارها إحدى الركائز الأساسية لتحقيق رؤية مصر 2030، ناقش المجلس خطة الاتحاد للتحول الرقمي من خلال الاعتماد على الأدوات الحديثة من حلول وتطبيقات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات؛ للنهوض بمكانة المنظومة الرياضية الجامعية في مصر، وفي ظل استضافة مصر للأحداث الرياضية الدولية.

كما ناقش المجلس طلبات انضمام عدد من الجامعات الخاصة والأهلية لعضوية الاتحاد، للاستفادة من الأنشطة الرياضية التي يتم تنظيمها على مستوى الجامعات المصرية.