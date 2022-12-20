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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

افتتاح المؤتمر الدولى الثانى للنانو تكنولوجى بالتعاون بين جامعتي عين شمس والمنصورة

جامعة عين شمس
جامعة عين شمس

افتتحت فعاليات المؤتمر الدولي الثانى للنانو تكنولوجي الذي تشارك في تنظيمه جامعتي عين شمس والمنصورة،  جمعية  اتصال لصناعة تكنولوجيا المعلومات، مع الشبكة المصرية القومية للنانو تكنولوجي التابعة لأكاديمية البحث العلمي والتكنولوجي.

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وذلك بحضور الدكتور محمود المتيني رئيس جامعة عين شمس ، الدكتور شريف يوسف خاطر رئيس جامعة المنصورة، الدكتور ماجد القمرى رئيس جامعة كفر الشيخ السابق، الدكتور دومينك أدولف نائب رئيس الجامعة الفرنسية، الدكتور طارق بروفينا نائب رئيس جامعة ايفل بفرنسا ،الدكتور أيمن صالح نائب رئيس جامعة عين شمس للدراسات العليا والبحوث ، الدكتور ضياء خليل المشرف العام علي مركز الابتكار وريادة الأعمال بجامعة عين شمس، الدكتور محمد الخياط الرئيس التنفيذى لهيئة الطاقة الجديدة والمتجددة،  الدكتور محمد شديد المدير التنفيذى لجمعية اتصال، الدكتور محمد نبيل صبري مدير مركز النانو تكنولوجى بجامعة عين شمس ورئيس المؤتمر ،الدكتور  محمد رجب مدير مركز النانو تكنولوجى بجامعة المنصورة مقرر المؤتمر . 

يناقش المؤتمر على مدار ثلاثة ايام ،  ٧٢ بحثا علميا، و يحاضر بالمؤتمر ١٧ محاضر منهم ٤ من مصر و ١٣ محاضر أجنبي من امريكا، فرنسا، الصين، روسيا، كندا، كما يحاضر بالمؤتمر اثنين من العلماء الحاصلين على جوائز نوبل، و يشارك بالمؤتمر باحثين من ٢٥ جامعة احنبية، ٣٣ جامعة مصرية ومراكز بحثية

واكد الدكتور محمود المتيني رئيس جامعة عين شمس بالقاء  على أهمية البحث العلمي في مجال النانوتكنولوجي و تطبيقاته المتعددة في مجالات الطب و الزراعة و الطاقة و المياه، كما أكد أن جامعة عين شمس بصدد افتتاح مركز أبحاث النانو تكنولوجي بالجامعة و ذلك لدعم الأبحاث التطبيقية في مجال النانو تكنولوجي كجزء من رؤية الدولة، كما أكد على أهمية التعاون و التكامل بين  الجامعات المصرية في ذلك المجال و ذلك لزيادة الإنتاج العلمي.

وأشار إلى  أهمية التعاون و التكامل بين جامعة عين شمس و الجامعات المصرية ومنها  جامعة المنصورة و جامعة كفر الشيخ في ذلك المجال و ذلك لزيادة الإنتاج العلمي كما و كيفا مما يعود على بلادنا و العالم بالرخاء و النماء.

واكد الدكتور شريف خاطر  أن جامعة المنصورة قامت بوضع خطتها الاستراتيجية من أجل تطوير منظومة البحث العلمي والأنشطة العلمية وكذلك تحقيق الشراكة المجتمعية والتنمية المستدامة. حيث قامت جامعة المنصورة بإنشاء مركز النانو تكنولوجي من خلال مشروع بحثي مشترك من خلال صندوق العلوم والتنمية التكنولوجية منذ عام 2015.

كما كان لجامعة المنصورة السبق في عرض مقترح إنشاء الشبكة القومية للنانو تكنولوجي فى مصر حيث وافقت أكاديمية البحث العلمي على تمويل مشروع الشبكة القومية للنانو تكنولوجي، الذي يضم المراكز البحثية العاملة في مجال الميكرو النانوتكنولوجى. وتسعى الشبكة لضم جميع الهيئات العاملة في مجال الميكرو تكنولوجي والنانو تكنولوجي في مصر لتحقيق تكامل بينها، وللمشاركة في الموارد المادية والبشرية لتعظيم الاستفادة منها، وتحقيق تقدم بحثي في هذا المجال.

واشار إلى أن تنظيم المؤتمر هذا العام فى إطار التعاون بين جامعة المنصورة وجامعة عين شمس  والذى يشارك فيه نخبة من خبراء النانوتكنولوجى في مصر والعالم ، حيث بدأت جامعة عين شمس في دخول عالم النانو بإنشاء برنامج المواد وعلوم النانو بكلية العلوم ويعد واحد من أهم البرامج المميزة الموجودة في جامعات مصر،

وقال الدكتور محمد نبيل صبري،  رئيس المؤتمر   ومنسق الشبكة المصرية القومية للنانو تكنولوجي، إن الأبحاث التي سيتم عرضها في المؤتمر تتناول  تطبيقات النانوتكنولوجي في أربعة محاور أساسية هي الطب، والطاقة، والصناعة ومنظومة الغذاء والمياه والبيئة، مشددًا على أهمية التعاون وتكوين فرق بحثية في الأبحاث الخاصة بتكنولوجيا النانو لما تتطلبه من تنوع في التخصصات المختلفة للعمل بها وتنفيذ النظريات ووضعها محل التطبيق.

وتطرق  إلى التطبيقات العديدة التي سيتم عرضها في المؤتمر، شملت الاكتشاف المبكر للسرطان وعلاجه بالإضافة للإقلال من فرص الإصابة به من الأساس ، كما تم عرض أبحاث مفيدة في مجال الطاقة الشمسية حيث أنه من المعروف أن تكنولوجيا النانو قد تمكنت من تحقيق خفض كبير في تكلفة إنتاج الكهرباء من الطاقة الشمسية.

كما أشار إلى تطبيقات أخرى عديدة لتكنولوجيا النانو يتناولها المؤتمر منها معالجة وتنقية المياه ومنها إنتاج مواد نانومترية بمواصفات خاصة فائقة الجودة للاستخدام في صناعات البناء أو الصناعات النسيجية.

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