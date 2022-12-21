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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

الجيش العراقي: الهجوم الإرهابي على ديالي لن يمر دون عقاب

صدى البلد

أدان الناطق باسم القائد العام للقوات المسلحة العراقية اللواء يحيى رسول بشدة الهجوم الإرهابي الذي استهدف قرية ألبو بالي في محافظة ديالي الواقعة شمال شرق العاصمة بغداد.

وقال رسول ـ في تصريح خاص لقناة “العراقية” الإخبارية، اليوم الأربعاءـ إن "هذه الحادثة مجرد محاولة يائسة للعناصر الإرهابية عقب الضربات القوية والخسائر الفادحة التي تتعرض لها من قبل القوات المسلحة في مختلف المناطق من البلاد".

وأكد رسول أن حادثة قرية ألبو بالي في قضاء الخالص لن تمر دون عقاب سريع، مشددا على مواصلة القوات المسلحة العراقية على ملاحقة ومطاردة كافة العناصر الإرهابية من أجل تحقيق الأمن والاستقرار في جميع ربوع البلاد.

وأشار المسؤول العراقي إلى تعزيز كافة القطاعات الأمنية في ديالى من كاميرات حرارية وأبراج مراقبة وإحكام السيطرة على مداخل ومخارج المنطقة لملاحقة العناصر التي أقدمت على ارتكاب هذا الحادث الإرهابي حتى ينالوا جزاءهم العادل.

ويأتي هذا التصريح عقب ساعات من مقتل ثمانية مدنيين خلال هجوم مسلح استهدف قريتهم الواقعة شمال بغداد، فيما ندد مسؤولون محليون بهذا الهجوم الذي وصفوه بأنه "إرهابي"، حيث وقع الهجوم الذي لم يتم تبنيه أي جهة حتى الآن، في قرية البو بالي في قضاء الخالص في محافظة ديالى.

ولا يزال تنظيم "داعش" ينشط في بعض المحافظات الشمالية والشرقية، في وقت تكافح حكومة بغداد لاحتواء هجمات التنظيم عبر شن عمليات أمنية وعسكرية شمال وغرب وشرق البلاد.

ومنذ مطلع العام الجاري، كثفت القوات العراقية عمليات التمشيط والمداهمة لملاحقة فلول "داعش"، الذي تلقى الهزيمة في 2017 بخسارته ثلث مساحة البلاد كان قد اجتاحها صيف عام 2014.

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