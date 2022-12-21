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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

معهد علوم البحار يحصد المراكز الأولى على مستوى أفريقيا والشرق الأوسط

رئيس معهد علوم البحار
رئيس معهد علوم البحار

قال االدكتور عمرو زكريا رئيس معهد علوم البحار والمحيطات، إن للمعهد دور ومكانة مهمة في افريقيا والشرق الأوسط لأن المعهد رقم 1 في افريقيا والشرق الاوسط في تصنيف سيماجو فيما يخص تخصص علوم البحار و57 على مستوى العالم، بالإضافة إلى أننا لدينا العديد من الأبحاث الددولية ذلك فأن المعهد له تأثير كبير وتواصل مع جميع الجامعات والمعاهد على مستوى العالم بالأضافة إلى أننا نسعى إلى أن عقد اتفاقيات لنشر حلقات لنا في ناشونال جيوغرافيك.

 

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وأضاف رئيس المعهد في تصريحات لصدى البلد أنه وقع مذكرة تفاهم مع معهد أوشن x، المسؤل عن صناعة الأفلام التسجيلية لعلوم البحار لصالح " ناشيونال جيوجرافيك" على هامش قمة المناخ المنعقدة حاليا بمدينة شرم الشيخ.

 

بينما حصد المركز القومى للبحوث، للعام الثانى على التوالى، المركز الأول فى مؤشر سيماجو للمراكز والمعاهد البحثية 2022 على مستوى مصر والشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

 

بينما أوضح الدكتور حسين درويش القائم بأعمال رئيس المركز القومى للبحوث ، أنه على مستوى مصر جاء مركز البحوث الزراعية فى المركز الرابع، وهيئة الطاقة الذرية فى المركز الخامس، ومعهد بحوث البترول فى المركز السابع، كما شغلت مدينة الأبحاث العلمية والتطبيقات التكنولوجية المركز الحادى عشر.

 

وأشار إلى أنه تعتبر مؤسسة سيماجو هى محررة هذا التصنيف الأكاديمى بالتعاون مع وزارة التعليم العالى والبحث العلمى ومؤسسة السيفير بهدف خلق بيئة تنافسية لتعزيز نتائج الأبحاث الصادرة عن المراكز البحثية، وتعزيز التعاون بين المراكز البحثية المصرية ونظرائها فى الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.

 

وأكد ان مؤشرات التقييم تعتمد على ثلاثة محاور أساسية، الأول منها الإنتاج البحثى للمؤسسة ويشمل عدد الأبحاث الدولية المنشورة وتميزها ومعدلات الإستشهاد بها وقيمتها العلمية. أما المحور الثانى فيشمل الإبتكار بمايعكس المردود الإقتصادى للبحث العلمى ويتناول المحور الثالث من مؤشرات التقييم الخدمات المجتمعية.

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