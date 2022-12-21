تعويذة سحرية|هل الشريط الأحمر في قدم ليونيل ميسي وراء الفوز بكأس العالم؟

سلطت تقارير أجنبية الضوء على قصة شريط أحمر يضعه نجم الكرة الأرجنتينية، ليونيل ميسي، حول كاحل قدمه اليسري، فيما يعتقد أنها “تعويذة سحرية” أو “تميمة لجلب الحظ ” أو “منع الحسد” من خلال الفوز بكأس العالم 2022 في قطر، قما قصة الشريط الأحمر، خاصة بعد مشاهدة ليونيل ميسي يرتديه خلال نهائي كأس العالم في غرفة الملابس؟

ليونيل ميسي

قبل 4 سنوات في مونديال روسيا 2018، أعطى الصحفي الأرجنتيني، راما بانتاروتو، شريطا أحمر لـ “ليونيل ميسي” عندما كانت الأرجنتين تلعب في دور المجموعات لكأس العالم حينها.

وقال الصحفي الأرجنتيني لـ “ليونيل ميسي”: “أحمل لك الشريط الأحمر لجلب حسن الحظ، خذه إن كنت ترحب بذلك، إنه من أمي، تحبك أكثر مني، أعدته مخصوصا، لذا حافظ عليه”.

هل الشريط الأحمر في قدم ليونيل ميسي وراء الفوز بكأس العالم؟

كأس العالم 2022

وبعد أن قاد ليونيل ميسي فريقه للفوز 2-1 في سانت بطرسبرج، أجرى نفس الصحفي مقابلة مع ميسي، حيث تلقى أجمل مفاجأة في حياته عندما ارتدى ميسي الشريط الأحمر خلال المباراة.

وأظهر ليونيل ميسي للصحفي الأرجنتيني أنه كان يرتديها حول كاحله الأيسر بعد تسجيله ضد نيجيريا في المباراة الأخيرة من دور المجموعات 2018م.

هل الشريط الأحمر في قدم ليونيل ميسي وراء الفوز بكأس العالم؟

تميمة حظ

ويقال إن الشريط الأحمر على الأغلب مجرد “تميمة حظ”، بالنسبة لميسي، كما نقل ذلك على مر السنين إلى زملائه الآخرين في الفريق، وفقا لما أكدته عدة صحف عالمية، منها: "إنديا إكسبريس".

ولفتت الصحيفة إلى أن لاعبي كرة القدم يُعرفون بطقوسهم في اللعب، وفي حالة الأرجنتين، كان ارتداء الشريط الأحمر بالتأكيد بمثابة تعزيز للثقة.

وأشارت إلى أن الصحفي الأرجنتيني “ بانتاروتو” لم يكن ليتخيل هذا على الإطلاق، ولا حتى في أحلامه الجامحة بأن ليونيل ميسي سيرفع كأس العالم وهو يرتدي شريط والدته الأحمر.

الأسطورة ميسي

وتردد أنه في عام 2018، أي قبل 4 سنوات، أظهر الأسطورة الأرجنتيني ليونيل ميسي وضع الشريط الأحمر على قدمه أثناء مباراة نيجيريا، بعد أن أهداه له الصحفي التابع لإحدى القنوات عقب مباراة آيسلندا، والتي فشلت فيها الأرجنتين في تحقيق الفوز من أجل حمايته فقط من مجرد “الحسد”.

وعقب الفوز على نيجيريا والتأهل لدور الـ 16 بنهائيات كأس العالم، عندما سأل المراسل الصحفي؛ ميسي عن الشريط الأحمر الذي يتم وضعه لـ"منع الحسد"، فاجأه ميسي وقتها بأنه قام بربطه على قدمه اليسرى.