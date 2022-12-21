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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

بدلة جريئة.. ناهد السباعي تستعرض جمالها في ظهورها الأخير| شاهد

ناهد السباعي
ناهد السباعي

نشرت الفنانة ناهد السباعي، مجموعة من الصور الجديدة لها عبر حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات انستجرام. 

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وتألقت ناخد السباعي، مرتديه بدلة لافته ومميزة باللون الاسود، ونسقت معها جاكيت مكشوف البطن ليكشف عن جمالها ورشاقتها. 

ومن الناحية الجمالية أعتمدت ناهد السباعي، في المكياج على الالوان الترابية والسوداء الناعمة التي تبر جما عيونه، واختار أحم الشفا باللو البي الناع الذ يبر جما انوثته. 

كما اختار ناهد السباعي، تسريحة ذي الحصا لشعره الأسو الطوي لتتناس م ظهوره المميز واللافت .

وإليكم صور ناهد السباعي 

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