عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

معرض خيري لتوزيع قطع الأثاث المنزلي والأجهزة الكهربائية بالبحيرة

خيري لتوزيع قطع
خيري لتوزيع قطع الأثاث المنزلي والأجهزة الكهربائية بقرى الد

صرح أحمد عبد المحسن، مدير فرع جمعية الأورمان بالبحيرة، بأنه تم تنظيم معرض أثاث منزلي وأجهزة كهربائية بالمجان بمركز الدلنجات .

 خيري لتوزيع قطع الأثاث المنزلي والأجهزة الكهربائية بقرى الدلنجات
 خيري لتوزيع قطع الأثاث المنزلي والأجهزة الكهربائية بقرى الدلنجات

وتم توزيع الأجهزة الكهربائية والأثاث المنزلي على الأسر الأولى بالرعاية بـ ٤ قرى من مركز الدلنجات ، وهى المسين والغرباوى وكفر لحيمر وابيوقا.

txt

متابعة المعديات والمراكب النيلية والتأكد من تراخيصها وتوافر وسائل الأمان بالبحيرة

txt

مباحث البحيرة تكشف لغز العثور على جثة شاب داخل منزله بكفر الدوار

ويأتي ذلك فى إطار حرص الدولة المصرية بقيادة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي على توفير الدعم لجميع أبنائها والعمل على تلبية احتياجاتهم وخاصة الأسر الأولى بالرعاية والفئات الأكثر إحتياجاً.

 خيري لتوزيع قطع الأثاث المنزلي والأجهزة الكهربائية بقرى الدلنجات
 خيري لتوزيع قطع الأثاث المنزلي والأجهزة الكهربائية بقرى الدلنجات

واستمراراً للدور الهام والحيوي لمؤسسات المجتمع المدني والجمعيات الأهلية في تخفيف الأعباء عن كاهل المواطنين والعمل جنباً إلى جنب مع الجهاز التنفيذي للمحافظة للتيسير عن المواطنين وتوفير احتياجاتهم من خلال تقديم الرعاية الاجتماعية لهم.

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

انفراد.. وقف القارئ محمد السلكاوي ورفع اسمه من الإذاعة بسبب الفيديو المسيء للقرآن

الذهب يتراجع بقوة.. هبوط 480 جنيهًا ومفاجأة في عيار 21 الآن

فضيحة عمارة 1 | حارسة عقار الوراق: ماكنتش أعرف اللي هيحصل.. واتصدمت في بنتي

بعد انهياره بالسوق السوداء.. مفاجأة في سعر الدولار مقابل الجنيه الآن بالبنوك

تراجع 180 جنيهًا.. هبوط تاريخي لـ الذهب وهذا سعر عيار 21 الآن

ثنائي الأهلي مقابل نجم الاتحاد السكندري من أجل كأس العالم للأندية| تفاصيل

خالد الغندور يكشف: الزمالك كان سيشارك في كأس العالم للأندية بهذه الحالة

استشكال مرتضى منصور.. حكم عاجل فى قضية أموال الزمالك

ترشيحاتنا

حشيش وقنب.. المعمل الكيماوي يثبت احتواء مضبوطات منة شلبي على مخدرات

المرأة الأولي فى حياة هداف المونديال| من هي فايزة العماري والدة كيليان مبابي| شاهد

الخارجية السعودية تدعو أفغانستان للتراجع عن قرار منع الفتيات من التعليم الجامعي

الحكومة تعلن زيادة سعر توريد قصب السكر لـ 1100 جنيه للطن

هو المطلوب حاليا.. بوتين يقرر رعب العالم بـ تطوير "الثالوث النووي"

التفاصيل الكاملة.. صدمة جديدة لمرتضى منصور بشأن الحجز على أرصدة الزمالك

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بدلة جريئة.. ناهد السباعي تستعرض جمالها في ظهورها الأخير| شاهد

بعد فيديو خطبتها المفاجئ.. 10 إطلالات أثارت ضجة لـ نور إيهاب

كاجوال لافت.. ياسمين الخطيب تستعرض رشاقتها على إنستجرام | شاهد

جمال شعبان يحسم الجدل حول القهوة.. ويوضح الكمية المطلوبة يوميا

فيديو

رفضت النصيحة.. الجيران كشفوا تفاصيل جديدة عن ضحية ابنتها ببورسعيد

أخواته البنات السبب.. اعترافات صادمة لمحامي تخلص من زوجته في سوهاج

مقلقة.. تفاصيل موجة صدمية تشقق المجال المغناطيسي للأرض/ فيديو جراف

قَلَب العربية.. محمد عشوب يكشف سر عدم اكتمال زواج نجلاء فتحي وأحمد زكي

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نهى زكريا

شتاء أوروبا.. العين عليكِ يا مصر

أحمد آل علي

القمة الأمريكية ومكاسب القارة الاقتصادية

أحمد سالم

الغرب الذي أوجعته العباءة العربية

علي الرز

منعًا لظهور المهدي

نهال علام

عام من الإنجازات

نجاة عبدالرحمن

تداعيات الحرب الأوكرانية الروسية والأزمة الاقتصادية العالمية

د. صفوت عمارة

اللغة العربية يكفيها شرفًا أنها لغة القرآن الكريم

خالد الشناوي

حديث الذكريات

اﻟﻤﺰﻳﺪ