معرض خيري لتوزيع قطع الأثاث المنزلي والأجهزة الكهربائية بالبحيرة

صرح أحمد عبد المحسن، مدير فرع جمعية الأورمان بالبحيرة، بأنه تم تنظيم معرض أثاث منزلي وأجهزة كهربائية بالمجان بمركز الدلنجات .

خيري لتوزيع قطع الأثاث المنزلي والأجهزة الكهربائية بقرى الدلنجات

خيري لتوزيع قطع الأثاث المنزلي والأجهزة الكهربائية بقرى الدلنجات

وتم توزيع الأجهزة الكهربائية والأثاث المنزلي على الأسر الأولى بالرعاية بـ ٤ قرى من مركز الدلنجات ، وهى المسين والغرباوى وكفر لحيمر وابيوقا.

ويأتي ذلك فى إطار حرص الدولة المصرية بقيادة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي على توفير الدعم لجميع أبنائها والعمل على تلبية احتياجاتهم وخاصة الأسر الأولى بالرعاية والفئات الأكثر إحتياجاً.

خيري لتوزيع قطع الأثاث المنزلي والأجهزة الكهربائية بقرى الدلنجات

خيري لتوزيع قطع الأثاث المنزلي والأجهزة الكهربائية بقرى الدلنجات

واستمراراً للدور الهام والحيوي لمؤسسات المجتمع المدني والجمعيات الأهلية في تخفيف الأعباء عن كاهل المواطنين والعمل جنباً إلى جنب مع الجهاز التنفيذي للمحافظة للتيسير عن المواطنين وتوفير احتياجاتهم من خلال تقديم الرعاية الاجتماعية لهم.