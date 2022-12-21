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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

هو المطلوب حاليا.. بوتين يقرر رعب العالم بـ تطوير "الثالوث النووي"

الرئيس الروسي
الرئيس الروسي

أكد الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، اليوم الأربعاء، أن روسيا ستحافظ على استعدادها القتالي وستعمل على تحسين الثالوث النووي، وهذا هو المطلوب حاليا والضمان الرئيسي لسيادة روسيا.

والثالوث النووي، هو سلاح ردع روسي يضم القوات النووية: البرية والجوية والبحرية.

ووفقا لوكالة "سبوتنيك" الروسية، قال بوتين، خلال اجتماع موسع لقيادات وزارة الدفاع: "سنواصل الحفاظ على الجاهزية القتالية وتحسين الاستعداد القتالي للثالوث النووي. هذا هو الضمان الرئيسي للحفاظ على سيادتنا ووحدة أراضينا والتكافؤ الاستراتيجي، والتوازن العام للقوى في العالم".

وتابع:"من المعروف أن الإمكانات والقدرات العسكرية لجميع دول الناتو الرئيسية تقريبًا تُستخدم اليوم بنشاط ضد روسيا. ومع ذلك، فإن جنودنا وضباطنا وصف ضباطنا يقاتلون من أجل روسيا بشجاعة وثبات".

وأشار بوتين إلى أن الجيش الروسي يؤدي واجبه بشجاعة ودقة في سياق العملية العسكرية قائلا: "إن جنودنا، وضباطنا،وصف ضباطنا يقاتلون من أجل روسيا بشجاعة وثبات وثقة، خطوة بخطوة، إنهم ينفذون المهام المحددة وسيتم بالتأكيد تنفيذ هذه المهام".

كما شدد الرئيس الروسي عن الحاجة إلى تطوير واستخدام الطائرات بدون طيار في القوات المسلحة الروسية ويجب أن تكون في كل مكان.

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وأوضح: "تتمثل المهمة العاجلة في تحسين المركبات الجوية غير المأهولة، بما في ذلك الضربات الاستراتيجية والاستطلاعية، فضلا عن طرق استخدامها. وقد أظهرت تجربة العملية العسكرية الخاصة أن استخدام الطائرات بدون طيار أصبح في كل مكان تقريبًا وأن هذه الترسانة من الوسائل يجب أن تكون في فرق قتالية وفي فصائل وسرايا وكتائب".

وتابع: "يجب ربط الطائرات بدون طيار ببعضها البعض، ودمجها في شبكة استخبارات واحدة، ولديها قنوات اتصال آمنة مع المقرات والقادة".

وأضاف بوتين "يجب الكشف عن الهدف بأسرع ما يمكن ونقل المعلومات الخاصة بالضرب في الوقت الحقيقي".

 

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