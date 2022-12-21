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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

يريدون تفتيت روسيا.. بوتين يتهم الغرب بـ «غسل دماغ» الدول السوفييتية السابقة

الرئيس الروسي
الرئيس الروسي

قال الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، اليوم الأربعاء، إن الغرب يريد تفتيت روسيا وإضعافها، لكن موسكو منعت ذلك.

وأكد بوتين، في اجتماع  موسع لقيادات وزارة الدفاع: "منافسو روسيا يسلكون كل الطرق لتحقيق أهدافهم ضدنا".

وتابع قائلا: "حاولنا بناء سياسات أخوية مع الغرب لكن ذلك لم ينجح"، مشيرا إلى أن الدول الغربية تعمل على "غسل دماغ" دول الاتحاد السوفييتي السابقة لتكون عدوة لروسيا.

ولفت الرئيس الروسي إلى أن أوكرانيا تعهدت في بيان استقلالها بأنها ستبقى حيادية لكنها تراجعت، مؤكدا في الوقت نفسه أنه مازال يعتبر أوكرانيا "دولة شقيقة".

وأضاف بوتين أن النظام الأوكراني كان يغذي الشعب بأفكار قومية عنصرية حاربتها روسيا لسنوات.

وشدد على أن ما يحدث اليوم هو نتيجة سياسات الغرب وليس روسيا، مشيرا إلى أن وزراء خارجية بولندا وفرنسا وألمانيا ساعدوا المعارضة في انقلاب 2014 بأوكرانيا.

 

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