عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

رئيس زراعة البرلمان: زيادة سعر توريد قصب السكر قرار مناسب

النائب هشام الحصرى
النائب هشام الحصرى

قال النائب هشام الحصرى، رئيس لجنة الزراعة والرى بمجلس النواب، إن إعلان الحكومة اليوم عن قرار رفع أسعار توريد قصب السكر إلي مبلغ 1100 جنيه للطن وبنجر السكر إلي 1000 جنيه للطن، هو قرار جيد ومناسب للفلاح المصرى حيث يخفف من أعباء نتيجة  ارتفاع تكاليف ومستلزمات الإنتاج، خلال الفترة الأخيرة.

وأكد الحصرى في تصريحات للمحررين البرلمانيين اليوم، ان ذلك القرار جاء بالتنسيق بين مجلس النواب والحكومة، حيث تم عقد عدد من اللقاءات مع وزير التموين بحضور المهندس أشرف رشاد رئيس الأغلبية البرلمانية لمناقشة ودراسة زيادة أسعار التوريد، وذلك بعدما ناقشت اللجنة طلبات الإحاطة المقدمة من النواب في هذا الشأن.

وأشار الحصرى إلي أن تلك الزيادة من شأنها تحقيق هامش ربح مناسب للفلاح وكذلك توفير  السكر بأسعار مناسبة.

وأكد رئيس لجنة الزراعة والرى بمجلس النواب أن لجنة الزراعة ستظل داعمة للفلاح المصرى ومساندة له في كل القضايا وذلك لأن المزارع المصرى يستحق الدعم، نظرا لأنه لم يتأخر عن دوره الوطنى في الإنتاج لتوفير الأمن الغذائي.

كما أعلن الحصرى ، عن أنه جارى التنسيق مع الحكومة حاليا لزيادة أسعار توريد القمح، وسيتم الإعلان عنها قريبا، داعيا  المزارعين إلي التوسع في زراعة القمح للاستفادة من الزيادة في الأسعار والتى ستكون جيدة ومربحة للفلاح.


وكان الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين، أعلن عن سعر توريد طن قصب السكر وهو 1100 جنيه.

جاء ذلك بحضور المهندس أشرف رشاد ممثل الأغلبية البرلمانية، والنائب هشام الحصري رئيس لجنة الزراعة بمجلس النواب، وعدد من أعضاء المجلس وقيادات وزارة التموين.

مجلس النواب وزير التموين البرلمان زيادة أسعار الدكتور علي المصيلحي المهندس اشرف رشاد

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

فضيحة عمارة 1 | حارسة عقار الوراق: ماكنتش أعرف اللي هيحصل.. واتصدمت في بنتي

بعد انهياره بالسوق السوداء.. مفاجأة في سعر الدولار مقابل الجنيه الآن بالبنوك

انفراد.. وقف القارئ محمد السلكاوي ورفع اسمه من الإذاعة بسبب الفيديو المسيء للقرآن

داهمها الموت داخل الفصل.. أزمة قلبية تنهي حياة معلمة في سوهاج

زيادة 15%.. مفآجات بالجملة تنتظر أصحاب المعاشات والموظفين بالعام الجديد

ثنائي الأهلي مقابل نجم الاتحاد السكندري من أجل كأس العالم للأندية| تفاصيل

جريمة هزت السعودية.. متهم يحرق مواطن حيا داخل سيارته|آخر ما قالة الضحية

بعد تكرار الحوادث.. فصل نهائي لأي طالب يمارس لعبة تشارلي في المدرسة

ترشيحاتنا

من 309 آلاف إلى 100.. وزير العدل: إنجاز كبير تم في قضايا الأسرة

تحرك ضخم.. روسيا والصين توجهان رسالة تحذير عسكرية لـ اليابان وتايوان

خدرها.. طبيب يعتدي علي فتاة داخل عيادته بمدينة نصر

لطلاب الصفين الأول والثاني الثانوي.. أبرز النصائح استعدادا للامتحانات

مفيهوش جديد| تعليق شريف عامر على سعر صادم لطبق كشري بمطعم شهير

السعودية تغلق حدودها مع الأردن.. ما الحقيقة؟

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

في عيد ميلادها .. 10 صور تكشف تغير ملامح نجلاء فتحي | شاهد

بإطلالة مختلفة.. مي عمر تثير الجدل من باريس| شاهد

إطلالة شتوية مختلفة.. دنيا سمير غانم تتألق في شوارع أوروبا| شاهد

لون شعر ولوك مختلف.. أسما شريف منير تثير الجدل| شاهد

فيديو

رفضت النصيحة.. الجيران كشفوا تفاصيل جديدة عن ضحية ابنتها ببورسعيد

أخواته البنات السبب.. اعترافات صادمة لمحامي تخلص من زوجته في سوهاج

مقلقة.. تفاصيل موجة صدمية تشقق المجال المغناطيسي للأرض/ فيديو جراف

قَلَب العربية.. محمد عشوب يكشف سر عدم اكتمال زواج نجلاء فتحي وأحمد زكي

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نهى زكريا

شتاء أوروبا.. العين عليكِ يا مصر

أحمد آل علي

القمة الأمريكية ومكاسب القارة الاقتصادية

أحمد سالم

الغرب الذي أوجعته العباءة العربية

علي الرز

منعًا لظهور المهدي

نهال علام

عام من الإنجازات

نجاة عبدالرحمن

تداعيات الحرب الأوكرانية الروسية والأزمة الاقتصادية العالمية

د. صفوت عمارة

اللغة العربية يكفيها شرفًا أنها لغة القرآن الكريم

خالد الشناوي

حديث الذكريات

اﻟﻤﺰﻳﺪ