رئيس زراعة البرلمان: زيادة سعر توريد قصب السكر قرار مناسب

قال النائب هشام الحصرى، رئيس لجنة الزراعة والرى بمجلس النواب، إن إعلان الحكومة اليوم عن قرار رفع أسعار توريد قصب السكر إلي مبلغ 1100 جنيه للطن وبنجر السكر إلي 1000 جنيه للطن، هو قرار جيد ومناسب للفلاح المصرى حيث يخفف من أعباء نتيجة ارتفاع تكاليف ومستلزمات الإنتاج، خلال الفترة الأخيرة.

وأكد الحصرى في تصريحات للمحررين البرلمانيين اليوم، ان ذلك القرار جاء بالتنسيق بين مجلس النواب والحكومة، حيث تم عقد عدد من اللقاءات مع وزير التموين بحضور المهندس أشرف رشاد رئيس الأغلبية البرلمانية لمناقشة ودراسة زيادة أسعار التوريد، وذلك بعدما ناقشت اللجنة طلبات الإحاطة المقدمة من النواب في هذا الشأن.

وأشار الحصرى إلي أن تلك الزيادة من شأنها تحقيق هامش ربح مناسب للفلاح وكذلك توفير السكر بأسعار مناسبة.

وأكد رئيس لجنة الزراعة والرى بمجلس النواب أن لجنة الزراعة ستظل داعمة للفلاح المصرى ومساندة له في كل القضايا وذلك لأن المزارع المصرى يستحق الدعم، نظرا لأنه لم يتأخر عن دوره الوطنى في الإنتاج لتوفير الأمن الغذائي.



كما أعلن الحصرى ، عن أنه جارى التنسيق مع الحكومة حاليا لزيادة أسعار توريد القمح، وسيتم الإعلان عنها قريبا، داعيا المزارعين إلي التوسع في زراعة القمح للاستفادة من الزيادة في الأسعار والتى ستكون جيدة ومربحة للفلاح.



وكان الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين، أعلن عن سعر توريد طن قصب السكر وهو 1100 جنيه.

جاء ذلك بحضور المهندس أشرف رشاد ممثل الأغلبية البرلمانية، والنائب هشام الحصري رئيس لجنة الزراعة بمجلس النواب، وعدد من أعضاء المجلس وقيادات وزارة التموين.