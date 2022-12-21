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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

متوقعا ان تصل لـ 8.5 مليار دولار. 10 دول مستوردة للصناعات الكيماوية

أرشيفية
أرشيفية

استحوذت 10 دول على صادرات مصر من الصناعات الكيماوية خلال ال10 الأولى " يناير - اكتوبر" 2022 بنسبة 54% من اجمالى صادرات القطاع 

واكد تقرير المجلس التصديري للصناعات الكيماوية والذى حصل " صدى البلد"  على نسخة منه ان تركيا تصدرت قائمة اهم الدول المستوردة للصناعات الكيماوية رغم انخفاض صادرات مصر من الكيماويات لها خلال ال10 اشهر  من 2022 بمسبة 6٪ لتسجل 577 مليون دولار 

بإجمالى 22 ألف.. 800 شركة تصديرية جديدة خلال 10 أشهر من 2022

صادرات مصر من الصناعات الكيماوية تسجل 7.118 مليار دولار خلال 10 أشهر

واضاف التقرير ان صادرات القطاع ارتفعت لاسواق  ايطاليا، فرنسا، انجلترا، اسبانيا، بلجيكا، البرازيل، المغرب، هولندا، الهند  ، لافتا الى ان الهند احتلت المرتبة الخامسة بقائمة الدول المستوردة للصناعات الكيماوية المصرية بقيمة 405 مليون دولار عام 2022 مقابل 234 مليون دولار 2021 
 

وتوقع التقرير ان تصل صادرات الصناعات الكيماوية الى 8.5 مليار دولار بنهاية العام الجارى 2022 ، نظرا للعوامل الايجابية الدولية والمحلية التى ستساهم فى زيادة الصادرات المصرية بالقطاع 


 

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