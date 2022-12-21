متوقعا ان تصل لـ 8.5 مليار دولار. 10 دول مستوردة للصناعات الكيماوية

استحوذت 10 دول على صادرات مصر من الصناعات الكيماوية خلال ال10 الأولى " يناير - اكتوبر" 2022 بنسبة 54% من اجمالى صادرات القطاع

واكد تقرير المجلس التصديري للصناعات الكيماوية والذى حصل " صدى البلد" على نسخة منه ان تركيا تصدرت قائمة اهم الدول المستوردة للصناعات الكيماوية رغم انخفاض صادرات مصر من الكيماويات لها خلال ال10 اشهر من 2022 بمسبة 6٪ لتسجل 577 مليون دولار

واضاف التقرير ان صادرات القطاع ارتفعت لاسواق ايطاليا، فرنسا، انجلترا، اسبانيا، بلجيكا، البرازيل، المغرب، هولندا، الهند ، لافتا الى ان الهند احتلت المرتبة الخامسة بقائمة الدول المستوردة للصناعات الكيماوية المصرية بقيمة 405 مليون دولار عام 2022 مقابل 234 مليون دولار 2021



وتوقع التقرير ان تصل صادرات الصناعات الكيماوية الى 8.5 مليار دولار بنهاية العام الجارى 2022 ، نظرا للعوامل الايجابية الدولية والمحلية التى ستساهم فى زيادة الصادرات المصرية بالقطاع



