أحمد بدوي يكشف تفاصيل جديدة في قضية قاتلة أمها بمساعدة عشقيها

كشف الإعلامي أحمد بدوي تفاصيل جديدة بشأن قيام فتاة بقتل والدتها فى بورسعيد، وأكد أن المتهمة فى القضية لم تكن لديها سبق أصرار و ترصد، ولم تبيت النية لقتل والدتها صاحبة الـ 44 عامًا.



وأضاف خلال قناة الحدث اليوم، أن الفتاة المتهمة فى القضية تبلغ من العمر 19 عامًا، وأنها قتلت والدتها بمساعدة عشقيها.

وأوضح أن الأم كانت تعمل مشرفة نظافة، وفى أثناء عودتها لـ البيت وجدت نجلتها مع شاب أصغر منها بعامين، وأن المتهم مع البنت قام بخنق السيدة.

ولفت إلى أن الشاب الذى كان مع الفتاة، جارهم، وقاما الأثنين بقتل السيدة، وحتى تتأكد البنت أن والدتها توفيت قامت بـ وضع الماء المغلي على وجهها.

وأشار إلى أن المتهمين فى القضية فى القضية، فكرا فى التخلص من الجثة، ولكن نجلة المجنى عليها الكبيرة " شقيقة المتهمة فى القضية" دخلت الشقة ووجدت المتهم فى القضية بـ ملابسه الداخلية و متواجد داخل الشقة، ووالدتها واقعة على الأرض.

وأوضح أن المتهم فى القضية هرب من الشقة، فور دخول نجلة المجنى عليها الكبيرة، وبعد احضار الطبيب أكد أن السيدة توفيت بفعل فاعل وليس قضاء و قدر.

وتابع :" مش عايز أقول اللى البنت صاحبة الـ 19 عامًا عملته ده اسمه أيه، بس فجور".

