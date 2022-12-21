هيئة قناة السويس تعقد مؤتمرا صحفيا مهمًا غدًا .. تفاصيل

أعلنت هيئة قناة السويس عن تنظيم مؤتمر صحفي للإجابة عن كافة التساؤلات المتعلقة بمشروع قانون صندوق هيئة قناة السويس.

وتنظم هيئة قناة السويس المؤتمر بحضور الفريق أسامة ربيع رئيس الهيئة لإلقاء الضوء على حصاد عام ٢٠٢٢ وأبرز الإنجازات التي حققتها الهيئة، والإجابة عن كافة التساؤلات المتعلقة بمشروع قانون صندوق هيئة قناة السويس، غدا الخميس، بمبنى المارينا الجديدة بالإسماعيلية، في تمام الساعة الواحدة ظهرا.

تتضمن فعاليات المؤتمر كلمة من الفريق أسامة ربيع رئيس الهيئة يليها بدء فعاليات المؤتمر الصحفي وتلقي أسئلة الصحفيين.

ووافق مجلس النواب خلال جلسته العامة، الاثنين الماضي ، برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى، من حيث المبدأ على مشروع قانون مُقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 30 لسنة 1975 بنظام هيئة قناة السويس.



مشروع قانون صندوق هيئة قناة السويس



ويهدف مشروع القانون إلى إنشاء صندوق مملوك لهيئة قناة السويس لزيادة قدرة الهيئة على المساهمة في التنمية الاقتصادية المستدامة لمرفق هيئة قناة السويس وتطويره وفقاً لأفضل المعايير والقواعد الدولية، كما يساعد على تميكن الهيئة من مجابهة الأزمات والحالات الطارئة التي تحدث نتيجة أية ظروف استثنائية أو قوة قاهرة أو سوء في الأحوال الاقتصادية.

