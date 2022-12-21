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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

وزير العدل: وظائف جديدة بالشهر العقاري وتفاصيل رد الهدايا بعد إنهاء الخطوبة بالقانون الجديد

وزير العدل
وزير العدل

أجرت الإعلامية عزة مصطفي حوارا شيقا مع وزير العدل المستشار عمر مروان وجاءت أهم التصريحات كالتالي … 

 

وزير العدل يكشف شروط العفو الرئاسي.. فيديو


كشف المستشار عمر مروان، وزير العدل، شروط العفو الرئاسي للمسجونين؛ بناءً على توصيات لجنة العفو الرئاسي.

وقال وزير العدل، خلال لقائه في حلقة خاصة مع الإعلامية عزة مصطفى ببرنامج «صالة التحرير» المذاع عبر قناة «صدى البلد»، إن العفو لا يرد إلا على حكم؛ أي حالة صدر بها حكم نهائي، والدستور والقانون يمنحان حق العفو لرئيس الجمهورية.


 

وزير العدل: وظائف خالية قريبا بالشهر العقاري.. فيديو


أكد المستشار عمر مروان، وزير العدل، أن الشهر العقاري يُقدم خدمة متميزة ويُعالج مشكلة مزمنة يومية، بفضل التطوير الكبير الذي لحق بمصلحة الشهر العقاري.

وأشار وزير العدل خلال لقائه مع الإعلامية عزة مصطفى مقدمة برنامج «صالة التحرير» المذاع على قناة صدى البلد، اليوم الأربعاء، إلى أن الشهر العقاري كان يعاني سابقًا من عجز بالعمالة وفروع أقل، معلنا في الوقت ذاته عن حاجة الشهر العقاري لعمالة قريبا مع استمرار افتتاح فروع جديدة.

ولفت إلى أن التطور الذي جرى بالشهر العقاري ساهم في تغيير فكرة توثيق الأوراق والمعاملات لتكون من خلال المقر أو سيارة متنقلة أو عن طريق تطبيق للشهر العقاري عبر الهاتف المحمول، مردفا أن الوفود القادمة من الخارج أشادت بفكرة السيارات المتنقلة التي يتم دفعها على حسب حجم السكان والمحافظة، فضلا عن أنه يمكن طلبها بالإضافة إلى إتاحة «الشنطة المتنقلة» للمرضى وعدم القادرين لتوثيق الأوراق في المنازل.


وزير العدل : تعديل قانون الحبس الاحتياطي غير مطروح حاليًا .. فيديو


أكد المستشار عمر مروان، وزير العدل، أنه لا توجد مشكلة شرعية في عملية توثيق الطلاق في مشروع قانون الأحوال الشخصية الجديد، لافتًا إلى أن تعديل قانون الحبس الاحتياطي غير مطروح حاليًا.

وقال وزير العدل، خلال لقائه في حلقة خاصة مع الإعلامية عزة مصطفى ببرنامج «صالة التحرير» المذاع عبر قناة «صدى البلد»، إن القانون يُعالج مثل هذه المسائل، ولا مشكلة شرعية في توثيق الطلاق.

 

وزير العدل: إعادة الهدايا بعد إنهاء الخطوبة ضمن مواد قانون الأحوال الشخصية


كشف المستشار عمر مروان، وزير العدل، أن لجنة إعداد مشروع قانون الأحوال الشخصية، تلقت حوالي 5 آلاف اقتراح من أفراد ومؤسسات وحزب بشأن القانون.

وأوضح وزير العدل، خلال لقائه الإعلامية عزة مصطفى مقدمة برنامج «صالة التحرير» المذاع على قناة صدى البلد، اليوم الأربعاء، أن اللجنة تلقت 4733 اقتراح عبر البريد الإلكتروني، 10 منها كانت من هيئات ومؤسسات فضلا عن اقتراح من أحد الأحزاب، لافتا إلى أن اللجنة صنفت الاقتراحات حسب كل حالة كالنفقة والرؤية على سبيل المثال.

 

عمر مروان : لا يوجد مشكلة شرعية في توثيق الطلاق .. فيديو


أكد المستشار عمر مروان، وزير العدل، أنه لا توجد مشكلة شرعية في عملية توثيق الطلاق في مشروع قانون الأحوال الشخصية الجديد، لافتًا إلى أن تعديل قانون الحبس الاحتياطي غير مطروح حاليًا.

وقال وزير العدل، خلال لقائه في حلقة خاصة مع الإعلامية عزة مصطفى ببرنامج «صالة التحرير» المذاع عبر قناة «صدى البلد»، إن القانون يُعالج مثل هذه المسائل، ولا مشكلة شرعية في توثيق الطلاق.

وأوضح أن تعديل قانون الحبس الاحتياطي، غير مطروح، حاليًا، والقانون يكون وليد بيئته؛ وهناك بدائل للحبس الاحتياطي، مشيرًا إلى أن هذا الأمر يتوقف على الحالة المجتمعية؛ بناءً على التقارير الأمنية، في التوقيت الذي يُراد فيه إقرار الحبس الاحتياطي.


 

عمر مروان: قانون العقوبات يشمل مواد تختص بقضايا ازدراء الأديان.. فيديو

كشف المستشار عمر مروان، وزير العدل، تفاصيل عمل لجنة مُشكّلة من 3 جهات هي «الأزهر الشريف، ووزارة الأوقاف، ودار الإفتاء»، وبها 14 عالمًا؛ يكون لها رأيًا استشاريًا في قضايا ازدراء الأديان.

وقال وزير العدل، خلال لقائه في حلقة خاصة مع الإعلامية عزة مصطفى ببرنامج «صالة التحرير» المذاع عبر قناة «صدى البلد»، إنه لا يوجد شيء اسمه قانون ازدراء الأديان؛ إنما هناك مادة موجودة في قانون العقوبات خاصة بهذه القضايا، مشيرًا إلى أن التقييم النهائي في ازدراء الأديان يعود لرجل القضاء.



وزير العدل: مشروع قانون الأحوال الشخصية لم ينتهِ بعد.. وسيُطرح لحوار مجتمعي


كشف المستشار عمر مروان، وزير العدل، تفاصيل لقائه الأخير مع الرئيس عبد الفتاح السيسي، وشُكر الرئيس للقضاة على سرعة الفصل في قضايا محكمة الأسرة.

وقال وزير العدل، خلال لقائه في حلقة خاصة مع الإعلامية عزة مصطفى ببرنامج «صالة التحرير» المذاع عبر قناة «صدى البلد»، إن هناك 309 آلاف قضية كانت منظورة أمام محاكم الأسرة، مؤكدًا أن هذه القضايا كان متبقيا منها 100 قضية فقط خلال لقائه الرئيس السيسي، مؤخرًا.


 

من 309 آلاف إلى 100.. وزير العدل: إنجاز كبير تم في قضايا الأسرة


قال المستشار عمر مروان وزير العدل، أنه في الاجتماع الأخير مع الرئيس عبد الفتاح السيسي تم مناقشة جهود القضاة في إنجاز القضايا، مشيرا إلى أن الرئيس السيسي مهتم جدا بالأسرة المصرية ودعاوى الأسرة في المحاكم.

وأضاف عمر مروان خلال حلقة اليوم من برنامج «صالة التحرير»، المذاع على فضائية «صدى البلد»، وتقدمه الإعلامية «عزة مصطفي»،: « في الفترة الأخيرة تم إنجاز ما يقرب من 309 آلاف قضية، وهذا العدد كبير جدا»، منوها أن كل هذه القضايا مرفوعة قبل 2021.

 

وزير العدل: الانتهاء من 182 مادة لمشروع قانون الأحوال الشخصية الجديد


كشف المستشار عمر مروان، وزير العدل، تفاصيل لقائه الأخير مع الرئيس عبد الفتاح السيسي، وشكر الرئيس للقضاة على سرعة الفصل في قضايا محكمة الأسرة.

وقال عمر مروان ، خلال لقائه في حلقة خاصة مع الإعلامية عزة مصطفى ببرنامج «صالة التحرير» المذاع عبر قناة «صدى البلد»، إن هناك 309 آلاف قضايا كانت منظورة أمام محاكم الأسرة، مؤكدًا أن هذه القضايا كان متبقي منها 100 قضية فقط خلال لقائه الرئيس السيسي، مؤخرًا.

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