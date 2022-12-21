وزير العدل: الانتهاء من 182 مادة لمشروع قانون الأحوال الشخصية الجديد

كشف المستشار عمر مروان، وزير العدل، تفاصيل لقائه الأخير مع الرئيس عبد الفتاح السيسي، وشكر الرئيس للقضاة على سرعة الفصل في قضايا محكمة الأسرة.

وقال عمر مروان ، خلال لقائه في حلقة خاصة مع الإعلامية عزة مصطفى ببرنامج «صالة التحرير» المذاع عبر قناة «صدى البلد»، إن هناك 309 آلاف قضايا كانت منظورة أمام محاكم الأسرة، مؤكدًا أن هذه القضايا كان متبقي منها 100 قضية فقط خلال لقائه الرئيس السيسي، مؤخرًا.

وأضاف وزير العدل، أن أسباب تأخر الفصل في قضايا محكمة الأسرة تعود لـ قلة وجود الخبراء الذين ينظرون هذه القضايا، أو كثرة التأجيلات، مؤكدًا أنه تم العمل على وضع آجال مناسبة للفصل في القضايا، والبدء بقضايا الأسرة القديمة (قبل 2021)؛ وهي أمور ساهمت في سرعة الفصل.

وأوضح عمر مروان، أنه تبقى 86 قضية منظورة أمام محكمة الأسرة، حاليًا؛ بعد مجهود مضني على مدار 3 سنوات أسهم في سرعة الفصل في نظر، والفصل في قضايا الأسرة.

قضايا الأحوال الشخصية والأسرة

وأشار إلى أن هناك لجنة من المتخصصين في قضايا الأحوال الشخصية والأسرة تمكنت من الانتهاء من 182 مادة من مشروع قانون الأحوال الشخصية، وأحكامها؛ وهي لجنة قائمة على أساس علمي وفق إحصائيات؛ لصياغة حكم قانوني على هذا الأساس؛ وليس على أساس العاطفة.

وأكد أن اللجنة لم تنته بعد من إتمام مشروع قانون الأحوال الشخصية، مشيرًا إلى أنه سيُطرح لحوار مجتمعي من أجل مناقشته؛ وهو أمر سيطمئن المواطنين؛ مؤكدًا أن الأسرة تضع الحفاظ عل كيان الأسرة نُصب عينيها؛ ومنها رؤية واستضافة الأطفال.