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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

اتحاد هندسة القاهرة يوفر للطلاب خصما لعروض الصوت والضوء .. اليوم

جامعة القاهرة
جامعة القاهرة

تُعلن اللجنة الثقافية باتحاد طلاب كلية الهندسة جامعة القاهرة بالتعاون مع إدارة رعاية الشباب بالكلية، الحصول على خصم لتذاكر عرض الصوت والضوء بأهرامات الجيزة، وذلك يوم الخميس الموافق 22 ديسمبر.

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واوضح اتحاد طلاب كلية الهندسة جامعة القاهرة ، أن الحجز وكافة الاستفسارات برجاء التوجه لإدارة رعاية الشباب بالكلية في الجيزة، وفرعها بمدينة الشيخ زايد.

جامعة القاهرة

شهدت قاعة الاحتفالات الكبرى بجامعة القاهرة، أمس، تحت رعاية الدكتور محمد أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، وإشراف الدكتور محمد الخشت رئيس جامعة القاهرة، حفل فني بعنوان "سيمفونية محمد عبد الوهاب" لأوركسترا الاتحاد الفيلهارموني بقيادة المايسترو نادر عباسي، وغناء الفنانة ريهام عبد الحكيم والفنان لؤي، وذلك ضمن احتفالية جامعة القاهرة بعيد العلم السابع عشر لتكريم علمائها ومفكريها وباحثيها الحاصلين على جوائز الدولة والجامعة في مختلف المجالات العلمية.

وفي حضور عدد كبير من الوزراء والمحافظين وكبار الشخصيات العامة ورجال الدولة، ورؤساء الجامعات المصرية، ونواب رئيس الجامعة، وعمداء الكليات، وأعضاء هيئة التدريس، والطلاب، قدمت الأوركسترا فقرات غنائية وموسيقية من ألحان موسيقار الأجيال الراحل محمد عبد الوهاب، من بينها، أنا لك على طول، عشانك يا قمر، أهواك، وصفولي الصبر، يا مسافر وحدك، يادي النعيم، دعاء الشرق، عاشق الروح، أبجد هوز، عزيزة، وغيرها.

اللجنه الثقافيه اتحاد طلاب كلية الهندسة جامعة القاهرة إدارة رعاية الشباب عرض الصوت والضوء أهرامات الجيزة Jobs Education

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