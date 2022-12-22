الشكاوى الحكومية: توجيهات بـ "مش عايز حد يتصل ويلاقى الخط مشغول"

أكد الدكتور طارق الرفاعي مدير منظومة الشكاوي الحكومية، أن المنظومة أصبحت تتلقى و تفحص و تتابع الشكاوي إلكترونيًا، وأنه تم إعادة النظر فى جميع المكونات بداية من البوابة ويتلقى الاتصالات.

وأضاف مدير منظومة الشكاوي الحكومية، خلال حواره ببرنامج التاسعة المذاع على القناة الأولى تقديم الإعلامي يوسف الحسيني، أن الرئيس عبد الفتاح السيسي، قال :" مش عايز حد يتصل و يلاقى الخط مشغول، أو لا يستطيع توصيل طلبه".

ولفت إلى أنه حتى لا يظل المواطن على الانتظار وقت طويل، تم عمل تحديثات وذلك تخفيفًا على المواطنين، وأن هناك ارقام عبر الواتس أب، بسبب مشكلات القمامة وتحمل رقم 01555525444، و 015555516528.

وأشار إلى أن الكثير من المواطنين تريد توصل الشكوى، من خلال الاتصال، وليس من خلال الرسائل أو المواقع الإلكتروني.

وأوضح أن أى مشكلة تصل لـ المنظومة يتم التعامل معها، وذلك من أجل المواطنين.