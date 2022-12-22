بعد نجاحه في تاجوراء.. ‎قاسم نصير يكشف سر صور عارضي الأزياء

تصدر مواقع التواصل الإجتماعي مقاطع فيديو لأول عارض أزياء عربي يحقق نجاحا في اوروبا، بعد مشاركته في عروض بمدينة تاجوراء الليبية.

ومن بينها مقطع فيديو تحدث خلاله عارض الأزياء وصانع المحتوى قاسم نصير عن سر نجاحه، ونصيحته للشباب لإنشاء صور أنيقة سواء شخصية أو لمواقع التسوق.

ويقول أن هناك القليل من الحيل التي من الممكن اتباعها لجعل الحساب الشخصي أكثر أناقة وبالتالي من الممكن استخدامه كواجهة للمشاركة في عرض الأزياء.

وتابع: "التصميم أساسي..يجب أن يكون كل شيء من الملابس والموقع إلى الشعر والمكياج متماسكًا. يجب أن يخلق إحساسًا. معظم النماذج التي تراها على الإنترنت مصممة لتتمكن من شرائها ، لذا فكر في كيفية عمل المصورين من خلال الإضاءة والمكان واللون".

وشارك بعض النصائح البسيطة لإضافة مظهر عارضي الأزياء إلى الصور الشخصية ، سواء بالتصوير باستخدام كاميرا أو هاتف ذكي.

1. اختر موقعًا يكمل المظهر

يقول قاسم نصير :- "من المهم اختيار موقع لا يصرف الانتباه عن عالم الموضة في العرض ، ولكن من الناحية المثالية يضيف لمسة فريدة إلى المظهر العام، إذا كنت تصور ملابس ذات ألوان زاهية ، فربما أختار خلفية عادية."

وأضاف: “والأهم من ذلك ، تأكد من أن صديقك مرتاح في ذلك. إذا كانوا خجولين بعض الشيء ، فلا تأخذهم إلى مكان مزدحم حيث يحدق بهم الجميع. لكن اذهب إلى مكان هادئ أو مفتوح أو موقف للسيارات”.

2. النظر في ترتيب العرض

في جلسة عرض الأزياء ، الشعر والمكياج لا يقل أهمية عن الملابس نفسها. ينصح نصير باختيار الملابس أولاً ، ثم تصفيف الشعر.

وأضاف: "إذا كنت ستعرض بعض الأزياء، ففكر في جدول العرض. حدد تسريحة الشعر التي تناسبك، ثم خطط من البداية للعرض ".

3. ابحث عن بعض أفكار التصميم

يوصي قاسم بخلق صورة لها طراز وشكل محدد، لتتناسب معه كل العناصر الأخرى.