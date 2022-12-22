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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

درجات الحرارة المتوقعة اليوم الخميس على أغلب الأنحاء.. تفاصيل

درجات الحرارة
درجات الحرارة

استعرض برنامج "صباح البلد" المذاع على قناة "صدى البلد"، تقريرًا مفصلًا عن درجات الحرارة  المتوقعة اليوم الخميس 22-12- 2022، في القاهرة والمحافظات.

حالة الطقس

و يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود  اليوم الخميس،  طقس خريفي مائل للبرودة في الصباح الباكر لطيف نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وشمال الصعيد، دافئ على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، بينما يسود طقس مائل للبرودة في أول الليل بارد في آخره على أغلب الأنحاء.
 

درجات الحرارة المتوقعة اليوم 
العظمى الصغرى
القاهرة 20 15
الإسكندرية 19 15
الإسماعيلية 21 12
الدقهلية 19 14
الغردقة 23 17
المنيا 20 11

درجات الحرارة حالة الطقس درجات الحرارة المتوقعة اليوم طقس خريفي القاهرة الكبرى

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