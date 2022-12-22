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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

طقس اليوم| سحب ممطرة تغطي مناطق بالسواحل والوجه البحري وانخفاض درجات الحرارة

طقس اليوم في مصر
طقس اليوم في مصر

كشفت هيئة الأرصاد الجوية، أن آخر صور الأقمار الصناعية حول طقس اليوم، تشير إلى تكاثر السحب المنخفضة والمتوسطة الممطرة على مناطق من السواحل الشمالية وشمال الوجه البحرى وصحراء مطروح يصاحبها سقوط أمطار متفاوتة الشدة.

طقس اليوم في مصر

بحسب هيئة الأرصاد الجوية، فمتوقع أن تظهر السحب العليا والمتوسطة على مناطق من شمال الصعيد و مصر الوسطى .

طقس اليوم في مصر 

ومن المتوقع، أيضا خلال طقس اليوم سقوط أمطار متوسطة على السواحل الشمالية الغربية وشمال الوجه البحرى تمتد إلى المناطق الداخلية مع تقدم ساعات النهار وتكون أقل حدة .

حيث من المتوقع اليوم سقوط أمطار خفيفة قد تكون متوسطة على السواحل الشمالية الشرقية وجنوب الوجه البحري ومناطق من القاهرة الكبرى وشمال الصعيد .

ويكون حالة طقس اليوم، مائل للبرودة في الصباح الباكر، لطيف نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وشمال الصعيد، معتدل الحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد.

وعن حالة البحرين الأحمر والمتوسط، خلال طقس اليوم، يكونا معتدلان وارتفاع الموج فيهما يتراوح ما بين متر ونصف إلى متران والرياح السطحية شمالية غربية إلى شمالية شرقية.

وتسجل درجات الحرارة، خلال طقس اليوم بمختلف الأنحاء، كالتالي:

القاهرة الكبرى والوجه البحري 20 للعظمى والصغرى 15 درجة
السواحل الشمالية 19 للعظمى والصغرى 15 درجة
جنوب سيناء 24 للعظمى والصغرى 17 درجة
شمال الصعيد 20 للعظمى والصغرى 11 درجة
جنوب الصعيد 24 للعظمى والصغرى 13 درجة


 

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