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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

الموبايل وعدم التكدس أبرزها.. كلية آثار القاهرة تعلن تعليمات الامتحانات

امتحانات
امتحانات

أعلن الدكتور أحمد رجب عميد كلية الآثار جامعة القاهرة ، عن تعليمات هامة للطلاب يجب اتباعها قبل بدء امتحانات الفصل الدراسي الأول .

وقال الدكتور أحمد رجب ، أن هذه التعليمات تتمثل فى 

  • الحضور قبل بداية الامتحان بنصف ساعة علي الأقل حيث لن يسمح بالتأخير في الامتحانات
     
  • إحضار كافة الأدوات وخصوصا القلم الرصاص الخاص بالبابل شيت والممحاة والبراية والقلم الجاف وأدوات التعقيم الخاصة بك
     
  • لن يسمح بالدخول الي لجان الامتحانات بالموبايل
     
  • الدخول بالكمامة مع ضرورة مراعاة الإجراءات الاحترازية
     
  • عدم التكدس أمام اللجان قبل أو بعد الامتحان  والتحرك سريعا
     
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  • الهدوء التام والحفاظ علي النظام داخل لجان الامتحان  والتأكد من كتابة البيانات علي ورقة الإجابة والتأكد من وجود الأختام
     
  • الامتحان ورقتين ورقة بابل شيت وورقة مزدوجة مختومة خاصة بالسؤال المقالي بينما الأسئلة في ورقة واحدة
     
  • أسئلة البل شيت ترتيبها تصاعدي اي بعد انتهاء ترقيم السؤال الاول الاختيار من متعدد وليكن حتي 15 سؤال يبدأ الصح وخطأ من 16 وليس من 1 لينتهي الامتحان عند السؤال 30 في بابل شيت البرنامج العام عربي و انجليزي  و 25 في البرامج الخاصة بكالوريوس والدراسات العليا
     
  • يرجي تسويد الدائرة المختارة في البابل شيت كاملة وباستخدام القلم الرصاص فقط وليس القلم الجاف
     
  • يرجي عدم كتابة أي بيانات غير مطلوبة علي ورقة البابل شيت أو في غير المكان المحدد لذلك 
     
امتحانات الفصل الدراسي الأول جامعة القاهرة الفصل الدراسي الأول الدراسات العليا الدكتور أحمد رجب عميد كلية الآثار كلية الاثار جامعة القاهرة

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