الموبايل وعدم التكدس أبرزها.. كلية آثار القاهرة تعلن تعليمات الامتحانات

أعلن الدكتور أحمد رجب عميد كلية الآثار جامعة القاهرة ، عن تعليمات هامة للطلاب يجب اتباعها قبل بدء امتحانات الفصل الدراسي الأول .
وقال الدكتور أحمد رجب ، أن هذه التعليمات تتمثل فى
- الحضور قبل بداية الامتحان بنصف ساعة علي الأقل حيث لن يسمح بالتأخير في الامتحانات
- إحضار كافة الأدوات وخصوصا القلم الرصاص الخاص بالبابل شيت والممحاة والبراية والقلم الجاف وأدوات التعقيم الخاصة بك
- لن يسمح بالدخول الي لجان الامتحانات بالموبايل
- الدخول بالكمامة مع ضرورة مراعاة الإجراءات الاحترازية
- عدم التكدس أمام اللجان قبل أو بعد الامتحان والتحرك سريعا
- الهدوء التام والحفاظ علي النظام داخل لجان الامتحان والتأكد من كتابة البيانات علي ورقة الإجابة والتأكد من وجود الأختام
- الامتحان ورقتين ورقة بابل شيت وورقة مزدوجة مختومة خاصة بالسؤال المقالي بينما الأسئلة في ورقة واحدة
- أسئلة البل شيت ترتيبها تصاعدي اي بعد انتهاء ترقيم السؤال الاول الاختيار من متعدد وليكن حتي 15 سؤال يبدأ الصح وخطأ من 16 وليس من 1 لينتهي الامتحان عند السؤال 30 في بابل شيت البرنامج العام عربي و انجليزي و 25 في البرامج الخاصة بكالوريوس والدراسات العليا
- يرجي تسويد الدائرة المختارة في البابل شيت كاملة وباستخدام القلم الرصاص فقط وليس القلم الجاف
- يرجي عدم كتابة أي بيانات غير مطلوبة علي ورقة البابل شيت أو في غير المكان المحدد لذلك