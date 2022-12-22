الموبايل وعدم التكدس أبرزها.. كلية آثار القاهرة تعلن تعليمات الامتحانات

أعلن الدكتور أحمد رجب عميد كلية الآثار جامعة القاهرة ، عن تعليمات هامة للطلاب يجب اتباعها قبل بدء امتحانات الفصل الدراسي الأول .

وقال الدكتور أحمد رجب ، أن هذه التعليمات تتمثل فى

الحضور قبل بداية الامتحان بنصف ساعة علي الأقل حيث لن يسمح بالتأخير في الامتحانات



إحضار كافة الأدوات وخصوصا القلم الرصاص الخاص بالبابل شيت والممحاة والبراية والقلم الجاف وأدوات التعقيم الخاصة بك



لن يسمح بالدخول الي لجان الامتحانات بالموبايل



الدخول بالكمامة مع ضرورة مراعاة الإجراءات الاحترازية



عدم التكدس أمام اللجان قبل أو بعد الامتحان والتحرك سريعا

