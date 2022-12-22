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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

تسوية القرن.. آمبر هيرد تدفع مليون دولار إلى جوني ديب

آمبر هيرد وجوني
آمبر هيرد وجوني ديب

كشفت آمبر هيرد، عن تفاصيل تسويتها القضائية مع طليقها جوني ديب والتى من المقرر أن تدفع له فيها مليون دولار فقط، بحسب ما أعلن محامين الأخير. 

وعلقت آمبر هيرد: لقد اتخذت هذا القرار بعد أن فقدت الثقة في نظام العدالة الأمريكي، حيث كانت شهادتي العلنية بمثابة موضوع للتسلية، وأعطت وسائل التواصل الاجتماعي مادة للتداول.

أعلنت الممثلة الأمريكية آمبر هيرد عبر حسابها الرسمي على انستجرام عن تسوية قضيها الشهيرة ضد الممثل العالمي وطليقها جوني ديب بعد أن قدمت استئنافا في قضية التشهير في وقت سابق من هذا الشهر. 

وقالت آمبر هيرد إن تسوية قضية التشهير ليست عملا من أعمال الامتياز، وأنها لم تقدم أي اعتراف، مشيرة إلى أن تجربتها مع النظام القانوني الأمريكي يمثل جزءا من دوافعها لاتخاذ قرار تسوية القضية. 

آمبر هيرد تسوى قضية التشهير 

ووفقا لما ذكرته شبكة “سي إن إن” زعمت الممثلة الأمريكية أنه تم استبعاد "الأدلة الوفيرة والمباشرة التي تدعم شهادتها" وأن “الشعبية والقوة أهم من السبب والواجب”.

وأضافت آمبر هيرد: "اتخذت هذا القرار بعد أن فقدت الثقة في النظام القانوني الأمريكي  حيث كانت شهادتي غير المحمية بمثابة مصدر للترفيه على وسائل التواصل الاجتماعي".

آمبر هيرد قضية أمبر هيرد جونى ديب انستجرام النظام القانوني الأمريكي

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