الدفاع الروسية: القوات تتقدم على محور دونيستك وتقتل 50 عسكريا أوكرانيا

أفادت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الخميس، بتقدم القوات الروسية في محور دونيتسك وتصفية عدد من المسلحين الأوكرانيين، كما تم إسقاط مقاتلتي ميغ 29 ومروحية أوكرانية في دونيتسك.

وجاء في البيان اليومي لوزراة الدفاع الروسية عن سير العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا، أن القوات الروسية تواصل التقدم في محور دونيتسك وتقتل نحو 50 عسكريا أوكرانيا.

وأضافت وزارة الدفاع الروسية، أنه تم تدمير ثلاثة مستودعات للذخيرة تابعة للجيش الأوكراني في دونيتسك وميكولايف وزابوروجيا.

كما أشارت الوزارة إلى أنه تم إسقاط مقاتلتين أوكرانيتين ومروحية في دونيتسك.