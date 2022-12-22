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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

محافظ أسيوط: فرع مكتبة مصر العامة يستقبل الطلاب للاستفادة من الخدمات المقدمة

مكتبة مصر العامة
مكتبة مصر العامة بأسيوط

أكد اللواء عصام سعد، محافظ أسيوط، على تقديمه كافة سبل الدعم الممكنة وتذليل العقبات أمام تنفيذ فعاليات وتدريبات وندوات وورش عمل بمكتبة مصر العامة وفقاً للإمكانات المتاحة وذلك لتقديم خدمات أفضل للمواطنين بكافة فئاتهم بشكل لائق والاستفادة من الأنشطة التي يتم تنظيمها. 

وأوضح أن فرع المكتبة قد شهد تنظيم العديد من البرامج الترفيهية والندوات وورش العمل لطلاب وتلاميذ عدد من المدارس ضمن فعاليات وأنشطة فرع المكتبة وذلك في إطار اهتمام المحافظة برفع الوعي والثقافة لدى الطلاب خاصة مع الاهتمام الذي توليه الدولة بقيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية ببناء الإنسان وخلق جيل واعٍ ومثقف قادر على مواجهة التحديات وتحقيق أهداف المحور الثقافي بإستراتيجية مصر 2030.

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وأضافت هاجر محروس مدير مكتبة مصر العامة بأسيوط إنه تم استقبال عدد من الزيارات المدرسية بالمكتبة وإجراء عدد من الأنشطة من بينهم طلاب معهد شطب الابتدائي الأزهري وذلك بناءاً على التعاون المثمر بين المكتبة والمنطقة الأزهرية بأسيوط فضلاً عن طلاب مدرستي الحرية الرسمية للغات والنهضة الإعدادية بنات. 

وأشارت إلى تنفيذ برنامج ثقافي ترفيهي للطلاب والتلاميذ يشمل التلوين والرسم وعرض فيديو تعليمي وحكى للقصص ترفيهي للالعاب وغيرها من الأنشطة التي يتم تنفيذها بشكل لائق واستفاد منها المشاركين مشيرة إلى التعاون والتنسيق مع مديريات وإدارات حكومية وغير حكومية وهيئات ومؤسسات المجتمع المدني لتقديم وتطوير الخدمات لرواد المكتبة والمترددين عليها.

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