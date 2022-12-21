نقلة جديدة بالمحافظة | أسيوط تدخل حيّز التطوير المؤسسي الرقمي .. وبنية تحتية لتكنولوجيا المعلومات

-محافظ أسيوط يستقبل نائب وزير الاتصالات

-بحث خطة التطوير المؤسسي الرقمي لمحافظة أسيوط وجهود رقمنتها

-تطوير البنية التحتية لتكنولوجيا المعلومات وميكنة الخدمات والمؤسسات الحكومية

-خَلْق نموذج عمل داخل المؤسسات الحكومية بمحافظة أسيوط باستخدام التحوُّل الرقْمي

استقبل اللواء عصام سعد محافظ أسيوط بديوان عام المحافظة اليوم الأربعاء، المهندسة غادة لبيب نائب وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات للتطوير المؤسسي، ضمن جهود تنفيذ خطة التطوير المؤسسي الرقمي والتحول الرقمي بالمحافظة، للارتقاء بمستوى الأداء الحكومى وتطوير الخدمات المقدمة للمواطنين تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية، وذلك بحضور المهندس عمرو عبدالعال نائب المحافظ والعميد علاء عبدالجابر سكرتير عام مساعد المحافظة وبعض قيادات المحافظة و وكلاء الوزارات ورؤساء المراكز والاحياء وعدد من قيادات التطوير المؤسسي بوزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.



ورحب محافظ أسيوط بنائب وزير الإتصالات والوفد المرافق لها، مشيداً بجهود وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات فى بناء مصر الرقمية من خلال تطوير البنية التحتية لتكنولوجيا المعلومات وميكنة الخدمات والمؤسسات الحكومية والتطوير المؤسسي الرقمي لها، فضلاً عن برامج تنمية وبناء القدرات الرقمية للعاملين بالمحافظة ومبادرات نشر الوعي الرقمي للمواطنين. وأكد المحافظ أهمية منظومة التحول الرقمي وميكنة الخدمات الحكومية والتطوير المؤسسي الرقمي؛ لتطوير المحليات وتسهيل حصول المواطنين على الخدمات بصورة متميزة وعاجلة، وفصل مقدم الخدمة عن طالبها ضمن استراتيجية محاربة الفساد بكافة صوره، وهو ما يساهم في الارتقاء بمستوى التنمية وتحسين رضاء المواطنين عن الخدمات المقدمة لهم، مؤكداً توفير كافة أوجه الدعم لتهيئة المحافظة للعمل بالمنظومة الرقمية وضمان استدامة المشروعات الرقمية.



وخلال اللقاء استعرضت المهندسة غادة لبيب نائب وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات للتطوير المؤسسى أبرز ما تم إنجازه والخطط المستقبلية فى مشروعات التعاون المشترك بين وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات ومحافظة أسيوط في مجال التطوير المؤسسى الرقمى ودعم جهود التحول الرقمى بالمحافظة.

كما ناقش اللقاء جهود الوزارة في تنفيذ مستهدفات مصر الرقمية وخطة التطوير المؤسسي لتهيئة المؤسسات والعاملين بالمحافظة لأعمال التحول الرقمي والتأكد من استيعابها لضمان استدامتها، وتناول اللقاء دعم استحداث إدارة نظم المعلومات والتحول الرقمي بالمحافظة، بالإضافة إلى برامج تنمية وبناء القدرات الرقمية التي تنفذها الوزارة للعاملين بالمحافظة والمديريات التابعة ومردود ذلك على كفاءة وأداء منظومة العمل وتحسين جودة وإنجاز الخدمات المقدمة للمواطنين، كما استعرض اللقاء مبادرات وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات لنشر الثقافة الرقمية وتنمية المهارات الرقمية للمواطنين من مختلف الفئات المجتمعية للوصول إلى مجتمع رقمي تفاعلي آمن ومنتج ومستدام.



وشهدت فعاليات الزيارة تنفيذ ورشة عمل حول استراتيجية مصر الرقمية والمشروعات الحالية التى تنفذها الدولة فى مجال التحول الرقمى والتطوير المؤسسي الرقمى للوصول بالخدمات وبالمحافظات إلى أن تكون رقمية بما يساهم فى بناء جمهورية جديدة ذكية تشاركية لا ورقية، وتأتي الورشة في إطار تهيئة محافظة أسيوط لأعمال التحول الرقمي من خلال تعزيز الثقافة والمهارات الرقمية للقيادات والعاملين بالمحافظة. وقد شهدت الورشة حضور مجموعة من القيادات التنفيذية والإشرافية بالمحافظة من رؤساء المدن والوحدات المحلية والمديريات، وعدد من مديري مراكز المعلومات والمراكز التكنولوجية بالمحافظة، وبعض القيادات والعاملين بقطاع التطوير المؤسسى بوزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.



وخلال الورشة؛ قدمت نائب وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات للتطوير المؤسسي عرضًا تقديميًا حول التطوير المؤسسي في إطار استراتيجية مصر الرقمية، مؤكدةً أن وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات تسعى إلى خَلْق نموذج عمل داخل المؤسسات الحكومية بمحافظة أسيوط باستخدام التحوُّل الرقْمي، يدعم قدرتها على التكيُّف مع متطلبات المواطن وتحقيق رضائه.

وأوضحت أن خطة التطوير المؤسسي الرقمي لوزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمحافظة أسيوط تهدف إلى التهيئة لاستيعاب مشروعات التحوُّل الرقْمي والميكنة واستدامتها، بالإضافة إلى تنمية وبناء القدرات الرقْمية للعاملين بالجهاز الإداري للدولة وكذا المواطنين بالمحافظة، وفى هذا الإطار أطلقت وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات عدداً من البرامج والمشروعات والمبادرات للوصول إلى مجتمع رقمى تفاعلى آمن ومنتج ومستدام من خلال تنمية القدرات الرقمية للعاملين من المتخصصين من وحدات التحول الرقمي وغير المتخصصين، فضلاً عن المواطن.



وأاختتمت الورشة بتسليم محافظ أسيوط ونائب وزير الإتصالات شهادات بعض برامج تنمية وبناء القدرات الرقمية للعاملين بمختلف الجهات الحكومية بالمحافظة ضمن منظومة التحول الرقمى والتطوير المؤسسي الرقمي. وتضمنت فعاليات الزيارة تفقد المهندسة غادة لبيب نائب وزير الإتصالات مركز المعلومات فى إطار خطة وجهود دعم استحداث إدارة نظم المعلومات والتحول الرقمي بالمحافظة للوقوف على الوضع الحالي والاتفاق على الدعم الفني اللازم لاستكمال استحداث الإدارة ضمان استدامة أعمالها وتفعيل دورها في منظومة التحول الرقمي بالمحافظة.



جدير بالذكر أن وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بالتعاون مع محافظة أسيوط نفذت مجموعة من جهود التطوير المؤسسى الرقمى بالمحافظة. وفيما يتعلق برفع كفاءة الأداء الحكومى وتنمية وبناء القدرات الرقمية للعاملين بديون عام محافظة أسيوط والجهات التابعة ومديريات الخدمات لاستيعاب أعمال التحول الرقمى ودعم جهود الدولة فى هذا المجال، بما يساهم فى تعزيز كفاءة الأداء الحكومى، وتوفير خدمات متميزة للمواطنين. فقد تم فى هذا الإطار تنفيذ عدد من برامج تنمية وبناء القدرات الرقمية لعدد (706) من العاملين بالمحافظة والمديريات والمراكز والقرى التابعة، ومن أبرزها برامج (تنمية وتطوير القدرات الرقمية التخصصية، السلوك التكنولوجي، أساسيات التحول الرقمي، التطوير المؤسسي لوحدات نظم المعلومات والتحول الرقمي والمراكز التكنولوجية، التحول الرقمي للقيادات التنفيذية والإشرافية، الإدارة الرقمية للمشروعات..).



وفي مجال محو الأمية الرقمية وتعزيز الثقافة الرقمية للمواطنين لخلق مجتمع رقمى تفاعلى آمن منتج ومستدام، وذلك من خلال العمل على تحقيق الشمول المالى والرقمى للمواطنين بالمحافظة، والارتقاء بالقدرات والمهارات الرقمية لتحقيق تمكين اقتصادى لهم، بالإضافة إلى إعداد كوادر من المدربين من مختلف الجهات الشريكة على مبادئ تكنولوجيا المعلومات والمهارات الرقمية. فقد تم في هذا الإطار تنفيذ عدد من مبادرات تنمية وبناء القدرات الرقمية والتوعية والتثقيف والتأهيل الرقمى لعدد (2914) مواطناً، منها (المهارات الدولية، الأمن السيبراني، المهارات المكتبية المتقدمة، شباب مصر الرقمية، مجتمع رقمي آمن، بكرة ديجتال، الأولمبياد المصري للمعلوماتية، استخدام مواقع التواصل الاجتماعي..)، للعديد من المواطنين من كافة الفئات المجتمعية، طبقاً للمعايير الدولية بالشراكة مع المؤسسات والشركات العالمية العاملة فى المجال.

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