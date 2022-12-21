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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

محافظ أسيوط: ضبط 15 طن أرز خلال حملة مكبرة بمركز الفتح

ضبط 15 طن أرز بمركز
ضبط 15 طن أرز بمركز الفتح

قال اللواء عصام سعد محافظ أسيوط إنه تم ضبط ١٥ طن أرز بمركز الفتح غير معلن عن مكان تواجدها للجهات المختصة ولم يقم صاحبها بإخطار مديرية التموين بها بغرض الاحتكار وحجب السلع عن المواطنين مخالفاً بذلك القرارات التموينية لافتاً إلى تحرير محضر اللازم وإتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين والتحفظ على هذه الكمية لحين العرض على النيابة العامة.

 

ولفت إلى أن التنسيق والتعاون بين الوحدات المحلية والتموين ومباحث التموين وجهاز حماية المستهلك وكافة الجهات المعنية لضبط الأسواق ومواجهة كافة صور المغالاة في الأسعار أو احتكار السلع الأساسية والغش التجاري موجهاً بتكثيف الحملات التموينية على الأسواق والمخابز ومنافذ البيع المختلفة بالمراكز والقرى للاطمئنان على توافر السلع الغذائية بما يكفي احتياجات المواطنين وذلك تنفيذاً لتوجيهات القيادة السياسية وتكليفات رئاسة مجلس الوزراء ووزارة التنمية المحلية في هذا الجانب.

 


وفى هذا الصدد نفذت الوحدة المحلية لمركز الفتح حملة تموينية لضبط الأسواق والتفتيش على الترخيص والشهادات الصحية وسلامة الأغذية والسلامة الصحية بكافة المحلات والتحقق من توافر السلع الغذائية ومراقبة الأسعار بناءاً على توجيهات محافظ أسيوط بالتعامل بمنتهى الحسم مع المخالفين وفق الاجراءات القانونية حيث تمت الحملة برئاسة عبدالرؤوف النمر رئيس مركز ومدينة الفتح وبالتنسيق  مع محمد اسماعيل وكيل وزارة التموين وبمشاركة مسئولي إدارة تموين الفتح وجهاز حماية المستهلك ومباحث التموين ما أسفرت الحملة عن ضبط 15 طن أرز غير معلن عن مكان تواجدها للجهات المختصة ولم يقم صاحبها بإخطار مديرية التموين بها .

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كان محافظ أسيوط قد أعلن في وقت سابق عن تخصيص بعض الخطوط الساخنة لتلقى شكاوى المواطنين والرد على استفساراتهم اعلى أرقام (2135858/ 088) أو رقم (2135727/ 088) أو إرسال الصور والشكاوى عن طريق برنامج تليجرام رقم (01000623873) بالإضافة إلى رقم منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة (16528) التابع لمجلس الوزراء أو من خلال البوابة الإلكترونية للمنظومة www.shakwa.eg لتلقى البلاغات وشكاوى المواطنين على مدار 24 ساعة.

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