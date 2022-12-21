محافظ أسيوط يفتتح معرض المدرسة المنتجة مشروعي مستقبلي للمشغولات اليدوية والتراثية

افتتح اللواء عصام سعد محافظ أسيوط معرض المدرسة المنتجة "مشروعي مستقبلي" والذي تنظمه مديرية التربية والتعليم ويضم المشغولات اليدوية والتراثية والمنتجات الزراعية والتي تم تصنيعها بواسطة طلاب ومعلمين المدارس بمختلف الإدارات التعليمية بالمحافظة وذلك بمقر بمقر مدرسة الجامعة الإعدادية الثانوية الموحدة بحي غرب مدينة أسيوط على هامش افتتاح المسرح المركزي لمديرية التربية والتعليم .. جاء ذلك بحضور عبدالعزيز حسن زنار وكيل وزارة التربية والتعليم بالمحافظة ومحمد إبراهيم دسوقي وكيل مديرية التربية والتعليم ومحمد النمر مدير عام التعليم الفني بالمديرية ومحمد بشير رئيس حي غرب أسيوط ومحمود معوض مدير إدارة أسيوط التعليمية والدكتور محمد العطيفي مدير مدارس سمارت سيتي الدولية والمستشار وليد بركات ومديري الإدارات التعليمية بالمحافظة ودعاء حسنين وكيل إدارة المدرسة المنتجة بالمديرية وقيادات المديرية والقيادات الشعبية وبعض موجهي العموم ومديري مدارس التعليم الفني والزراعي والتربية الخاصة بالمحافظة.

حيث بدأ محافظ أسيوط بإفتتاح معرض إدارة المدرسة المنتجة والمشغولات والمنتجات اليدوية والمنتجات الزراعية لطلاب مدارس المحافظة ومدارس التعليم الفني والتربية الخاصة والمدارس الخاصة بمختلف الإدارات التعليمية والتعليم المجتمعي والتي تضمنت مشغولات يدوية واكسسوارات ومشغولات خشبية ومعادن متنوعة ومنتجات زراعية بمختلف أنواعها التي قام بتصنيعها طلاب المدارس الفنية والزراعية والتربية الخاصة بمعامل المدارس كما شاهد بعض المشغولات اليدوية والتراثية التي تتميز بها محافظة أسيوط وبعض نماذج ومجسمات لمشروعات المبادرة الرئاسية حياة كريمة والمشروعات القومية والتنموية التي تم ويجرى تنفيذها بالمحافظة واستمع إلى شرح من الطلاب والمعلمين ومديري الإدارات التعليمية للأعمال والمنتجات المعروضة بالمعرض وأسعارها التي تباع بأسعار مخفضة عن مثيلاتها في الأسواق.

كما أشاد المحافظ بمبادرة مدرسة التربية الفكرية بأسيوط "يلا ندفيهم" لتوزيع المشغولات اليدوية والملابس على أطفال ومرضى معهد الأورام بأسيوط والتي تتم سنويًا بالتنسيق بين مديرية التربية والتعليم ومعهد الأورام لتخفيف العبء عن كاهل المرضى وتفعيلًا للمشاركة المجتمعية موجهًا الشكر لجميع القائمين على تلك المبادرة.



وأكد محافظ أسيوط على تقديمه لكافة سبل الدعم الممكنة وتذليل كافة العقبات التي قد تواجه قطاع التربية والتعليم على مستوى المحافظة لافتًا إلى ضرورة تهيئة المناخ المناسب لتنمية المواهب بين طلاب وطالبات المدارس وتسليط الضوء على ابداعاتهم ومشغولاتهم اليدوية والتراثية المتميزة من خلال تنظيم العديد من المسابقات والمعارض لعرض منتجاتهم المتنوعة وتسويقها موضحًا أننا نعمل على توفير المناخ التعليمي والتربوي السليم لتحقيق التفوق لأبناء المحافظة في كافة القطاعات وبجميع المسابقات التي يتم تنظيمها مشيدًا بالأعمال والمشغولات اليدوية والمجسمات المعروضة داخل المعرض وجودتها مطالبًا بضرورة تنظيم معارض لتلك المنتجات بمختلف المراكز والأحياء لبيع المنتجات وحث الطلاب والمعلمين على الإنتاج والتفاني في العمل وتأهيل الطلاب لسوق العمل في إطار توجيهات القيادة السياسية واهتمام المحافظة بالعمل على إحياء الحرف التراثية والمنتجات اليدوية التي تتميز بها المحافظة ودعم أصحاب تلك الحرف والسيدات وذوي الهمم من المستفيدات بالمشروعات المدرة للدخل التي يتم توزيعها بالمحافظة كالأفران المنزلية بمشتملاتها وماكينات الخياطة وأتوب القماش من خلال مساعدتهم في تسويق منتجاتهم وتوفير الأماكن المناسبة لإقامة المعارض المؤقتة والدائمة بالمجان في المحافظة لعرض منتجاتهم.

كما أكد محافظ أسيوط لتطوير الريف المصري ومعرفة المقومات الاقتصادية للقرى واختيار أنسب المشروعات والحرف التراثية التي يمكن تنفيذها في كل قرية وتنميتها وتعظيم الاستفادة منها بناءًا على المميزات والسمات الموجودة في كل قرية وما تتميز به سواء حرف يديوية أو تراثية أو منتجات أو زراعة حتي يمكن تحديد الصناعات التي تتناسب مع طبيعة المكان وتقديم خدمات التمويل للمشروعات سواء القائمة منها أو مشروعات جديدة بما يسهم في استدامة النشاط مع تدريب سكان القرى على الحرف المطلوبة لتعظيم الاستفادة من تلك المميزات بالقرى وتحقيق تنمية اقتصادية مستدامة وجعلها قرى منتجة وتوفير فرص العمل لأبناء وأهالي تلك القرى وتمكينهم اقتصاديًا.