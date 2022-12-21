محافظ أسيوط يفتتح المسرح المركزي لمديرية التربية والتعليم ويشهد الاحتفال الفني للإدارات التعليمية

افتتح اللواء عصام سعد محافظ أسيوط المسرح المركزي لمديرية التربية والتعليم بمقر مدرسة الجامعة الإعدادية الموحدة بأسيوط بعد تطوير وتجديده وشهد الاحتفال الفني للإدارات التعليمية وذلك ضمن خطة المديرية لتطوير المنشآت التعليمية والبنية التحتية لها وتفعيل الأنشطة المدرسية .. جاء ذلك بحضور عبدالعزيز حسن زنار وكيل وزارة التربية والتعليم بالمحافظة ومحمد إبراهيم دسوقي وكيل مديرية التربية والتعليم ومحمد النمر مدير عام التعليم الفني بالمديرية ومحمد بشير رئيس حي غرب أسيوط ومحمود معوض مدير إدارة أسيوط التعليمية والدكتور محمد العطيفي مدير مدارس سمارت سيتي الدولية والمستشار وليد بركات ومديري الإدارات التعليمية بالمحافظة وقيادات المديرية والقيادات الشعبية ومديري المدارس المشاركة في الاحتفال.

حيث بدأ الاحتفال بحضور طابور عرض الفرق المشاركة في الاحتفال بملعب مدرسة الجامعة الموحدة وترديد القسم ثم النشيد الوطني لجمهورية مصر العربية تعميقًا لقيم الولاء والانتماء ثم صافح المحافظ الطلاب والطالبات المشاركين في طابور العرض ملتقطًا معهم الصور التذكارية.

ثم أزاح المحافظ الستار عن اللوحة التذكارية للمسرح وقص شريط الافتتاح بحضور قيادات مديرية التربية والتعليم والقيادات التنفيذية ثم حضور فقرات الاحتفال بالمسرح والتي بدأت بالسلام الوطني ثم القرآن الكريم.

وبدأت الفقرات بعرض أوبريت "وطني حبيبي" وأغنية "اللي عاش" لطلاب مدرسة ناصر الثانوية ومدرسة النهضة بإدارة أسيوط التعليمية ثم عرض أغنية "حبك أصيل" لطالبات مدرسة خديجة يوسف الثانوية ثم عرض "مدرسة أسيوط عبر العصور" لطلاب مدرسة النصر بالزرابي ثم فقرة عزف ماندولين وايقاع لطالبات مدرسة أحمد عبدالرحيم الثانوية بالقوصية ثم عرض أكتوبر لأطفال روضة الشهيد ياسر رجب بإدارة أبنوب التعليمية ثم عرض "الأولة بلدي" لطلاب مدرسة النور للمكفوفين ثم غناء للطالبة ناريمان عمر بمدرسة الشهيد فرغلي سيد ثم عروض عزف فردي آلة الكمان والأورج والإيقاع لطلاب مدرسة ناصر الثانوية ثم استعراض "ياللي من البحيرة" لطلاب مدرسة انس 1 للتعليم المجتمعي وأوبريت "مصر أحلى" لطلاب مدرسة السلام الخاصة بمنفلوط وغناء فردي "برضاك يا خالقي" للطالبة مهرائيل يعقوب بمدرسة جمال عبدالناصر الثانوية بالفتح واستعراض هنحب مين غيرها لطلاب مدرسة النصر الخاصة بالقوصية واستعراض العصاية لطلاب مدرسة انس 1 تعليم مجتمعي ثم غناء فردي وعزف عود لطالبات مدرسة الإعدادية بنات بأبنوب وأغنية السلام والمحبة وفلكلور شعبي لطلاب مدرسة الأمل "التربية الخاصة" واسكتش "العقلاء" لأطفال مدرسة السلام ناجي بأسيوط وعزف عود للطالب أبادير هاني وعزف اكسيليفون للطالبة مارينا بمدرسة ناصر الثانوية العسكرية بإدارة أسيوط التعليمية والختام لمنتخب الإدارات وعرض أوبريت "أسيوط يا قلب الصعيد".



وأعلن اللواء عصام سعد – خلال كلمته – عن دعمه الكامل لقطاع التعليم بالمحافظة ولجميع الأنشطة المدرسية والفعاليات الثقافية والفنية التي يجري تنفيذها بالمحافظة وتكريم المتميزين من أبنائنا الطلاب في مختلف المجالات لافتًا إلى أن المحافظة تذخر بالعديد من المواقع الثقافية الهامة ومنها المواقع الثقافية المختلفة لقصور الثقافة ومشروع مكتبة مصر العامة بالمحافظة بالإضافة إلى المواقع الثقافية التابعة لمديرية التربية والتعليم مشيرًا إلى أن افتتاح المسرح المركزي للمديرية يأتي ضمن خطوات نشر التنوير وتحقيق العدالة الثقافية في كافة ربوع المحافظة بإعتبارها أحد وسائل تطوير الوعي وتلعب دورًا هامًا في خلق أجيال مستنيرة قادرة على استكمال بناء الوطن وتساهم في تشجيع الأفراد من جميع الأعمار والطبقات الاجتماعية لصقل خبراتهم ومواهبهم المختلفة وسط دعم ومساندة العاملين بالتربية والتعليم بالإضافة إلى فتح قنوات للأنشطة الثقافية والتسلية والتعاون مع مؤسسات المجتمع الثقافية والتعليمية مشيدًا بعروض الفرق الطلابية المشاركة في الاحتفال والتي تدل على مواهب الطلاب المتميزة والتدريب المتميز معلنًا تكريم المتميزين منهم والمشرفين على تلك العروض ومديري الإدارات التلعيمية في احتفالية خاصة خلال الأيام القادمة تقديرًا لجهودهم وتميزهم كما قام بعض مديري الإدارات التعليمية والمستشار وليد بركات بمنح الطلاب المتميزين المكافات المالية تقديرًا لتميزهم.

وفي نهاية الاحتفالية وجه وكيل وزارة التربية والتعليم الشكر لمحافظ أسيوط على دعمه المستمر لقطاع التعليم بالمحافظة والأنشطة المدرسية وتكريم الطلاب المتفوقين دراسيًا والمتميزين في كافة المجالات والأنشطة مقدمًا الشكر لكل من ساهم وعاون في تجديد المسرح المركزي للمديرية لإتاحة الفرصة للطلاب لممارسة الأنشطة الفنية المختلفة وخدمة أبناء المحافظة.

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