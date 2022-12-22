تدخل مباشر.. غضب روسي من صفقة صواريخ "باتريوت" الأمريكية لأوكرانيا

أعرب مجلس الاتحاد الروسي، عن استيائه ورفضه لتسليم الولايات المتحدة نظام صاروخي "باتريوت" إلى أوكرانيا، لمساعدتها على التصدي لهجمات الصواريخ الباليستية الروسية، ويعتبر المجلس إنه هذه الصفقة بمثابة تدخل مباشر وصريح من الولايات المتحدة في الحرب، حيث صرح منذ قليل "نعتبر تسليم واشنطن منظومات باتريوت لأوكرانيا تدخلاً مباشرا في الحرب".

وقال وزير الدفاع البولندي: "نشر صواريخ باتريوت الأمريكية في أوكرانيا سيؤدي إلى تعزيز الأمن للأوكرانيين والبولنديين".

وصرح الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي أمس خلال زيارته للولايات المتحدة الأمريكية، إن أنظمة صواريخ باتريوت التي سترسلها الولايات المتحدة إلى أوكرانيا ستكون "خطوة مهمة للغاية" لتأمين المجال الجوي لبلاده.

وأضاف زيلينسكي، خلال مؤتمر صحفي مشترك مع نظيره الأمريكي جو بايدن في البيت الأبيض، أن التركيز الرئيسي للمحادثات التي أجراها مع بايدن هو "تقوية أوكرانيا" وذكر أنه سيكون لديه أخبار سارة بسبب المساعدة الأمريكية لأوكرانيا، وأكد أن "أقوى عنصر في هذه الحزمة هو صواريخ باتريوت".

كما أفاد الرئيس الأميريكي جو بايدن وقال: "أعتقد أننا نتقاسم نفس الرؤية بالضبط، ونريد أن تنتهي هذه الحرب، وكما قلت، قد ينتهي اليوم إذا فعل بوتين الشيء الصحيح وانسحب".

وأكد الرئيس الأوكراني أن "السلام العادل" مع روسيا يعني عدم وجود تنازلات بشأن سيادة أوكرانيا وسلامة أراضيها.